***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
16.03.2021 15:00
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743
Transferler
3.855.935 -3.855.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.534 -496.342 -497.876 -497.876
Sermaye Azaltımı
-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867
Transferler
-496.342 496.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.868 461.007 454.139 454.139
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.776 739.591
Dönem Karı (Zararı)
461.007 -496.342
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
461.007 -496.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.218 169.427
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 38.263 109.372
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.853 13.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 29.853 13.113
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -40.898 46.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-369.449 1.066.506
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-416.373 1.048.743
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -970.436 -2.970.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 554.063 4.018.743
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 0 47.462
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.961 -8.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.961 -8.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 11.459 -303
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.015 -1.057
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.015 -1.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-511 -19.810
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 -511 -19.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
118.776 739.591
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -25.000.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -25.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.776 -24.260.409
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 118.776 -24.260.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.787.732 26.048.141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.906.508 1.787.732
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.906.508 1.787.732
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.943.247 3.525.989
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.940.436 2.970.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.811 555.989
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 209.297 208.786
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
6.059.052 5.522.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.059.052 5.522.507
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
21.045 21.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.045 21.930
Maddi Duran Varlıklar
26.012 54.984
Mobilya ve Demirbaşlar
10 26.012 54.984
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
88.681 97.972
Bilgisayar Yazılımları
11 88.681 97.972
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 46.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
341.893 334.597
TOPLAM VARLIKLAR
6.400.945 5.857.104
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.202 9.241
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.202 9.241
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 12.202 9.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 20.008 8.549
Diğer Borçlar
48.538 15.523
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 48.538 15.523
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.342 11.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 27.342 11.572
ARA TOPLAM
108.090 44.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
108.090 44.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
61.911 40.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 61.911 40.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 44.938 39.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.849 80.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
214.939 125.237
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.186.006 5.731.867
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.235 -4.367
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.235 -4.367
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -11.235 -4.367
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
14 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 186.234 682.576
Net Dönem Karı veya Zararı
14 461.007 -496.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.186.006 5.731.867
TOPLAM KAYNAKLAR
6.400.945 5.857.104
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.708 -490.370
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.708 -490.370
BRÜT KAR (ZARAR)
1.708 -490.370
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.159.286 -1.385.294
Pazarlama Giderleri
16 -12.512 -11.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 14.817 2.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -677
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.155.950 -1.884.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 130.421 324.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.025.529 -1.560.774
Finansman Gelirleri
20 4.042.877 16.483.067
Finansman Giderleri
21 -2.595.522 -15.371.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
421.826 -449.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
39.181 -47.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 39.181 -47.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
461.007 -496.342
DÖNEM KARI (ZARARI)
461.007 -496.342
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
461.007 -496.342
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.868 -1.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -8.585 -1.917
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.717 383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.717 383
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.868 -1.534
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
454.139 -497.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
454.139 -497.876
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918438
BIST