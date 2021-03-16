***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 30.000.000 -2.833 550.000 -3.173.359 3.855.935 31.229.743 31.229.743Transferler3.855.935 -3.855.935Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.534 -496.342 -497.876 -497.876Sermaye Azaltımı-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867Transferler-496.342 496.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.868 461.007 454.139 454.139Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.776 739.591Dönem Karı (Zararı)461.007 -496.342Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)461.007 -496.342Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.218 169.427Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 38.263 109.372Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.853 13.113Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 29.853 13.113Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -40.898 46.942İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-369.449 1.066.506Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-416.373 1.048.743İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -970.436 -2.970.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 554.063 4.018.743Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 0 47.462Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.961 -8.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.961 -8.529Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 11.459 -303Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.015 -1.057İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33.015 -1.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-511 -19.810Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -511 -19.810Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları118.776 739.591YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -25.000.000Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -25.000.000İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)118.776 -24.260.409NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 118.776 -24.260.409DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.787.732 26.048.141DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.906.508 1.787.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.906.508 1.787.732Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.943.247 3.525.989İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.940.436 2.970.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.811 555.989Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 209.297 208.786Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM6.059.052 5.522.507TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.059.052 5.522.507DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 159.711 159.711Diğer Alacaklar21.045 21.930İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 21.045 21.930Maddi Duran Varlıklar26.012 54.984Mobilya ve Demirbaşlar10 26.012 54.984Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar88.681 97.972Bilgisayar Yazılımları11 88.681 97.972Ertelenmiş Vergi Varlığı22 46.444TOPLAM DURAN VARLIKLAR341.893 334.597TOPLAM VARLIKLAR6.400.945 5.857.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.202 9.241İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.202 9.241Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 12.202 9.241Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 20.008 8.549Diğer Borçlar48.538 15.523İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 48.538 15.523Kısa Vadeli Karşılıklar27.342 11.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 27.342 11.572ARA TOPLAM108.090 44.885TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER108.090 44.885UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar61.911 40.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 61.911 40.960Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 44.938 39.392TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.849 80.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER214.939 125.237ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.186.006 5.731.867Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.235 -4.367Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.235 -4.367Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -11.235 -4.367Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler550.000 550.000Yasal Yedekler14 550.000 550.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 186.234 682.576Net Dönem Karı veya Zararı14 461.007 -496.342TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.186.006 5.731.867TOPLAM KAYNAKLAR6.400.945 5.857.104Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.708 -490.370TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.708 -490.370BRÜT KAR (ZARAR)1.708 -490.370Genel Yönetim Giderleri16 -1.159.286 -1.385.294Pazarlama Giderleri16 -12.512 -11.688Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 14.817 2.453Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -677ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.155.950 -1.884.899Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 130.421 324.125FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.025.529 -1.560.774Finansman Gelirleri20 4.042.877 16.483.067Finansman Giderleri21 -2.595.522 -15.371.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)421.826 -449.017Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri39.181 -47.325Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 39.181 -47.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)461.007 -496.342DÖNEM KARI (ZARARI)461.007 -496.342Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları461.007 -496.342Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.868 -1.534Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -8.585 -1.917Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.717 383Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.717 383Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.868 -1.534TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)454.139 -497.876Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları454.139 -497.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918438BIST