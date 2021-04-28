***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-205.160 474.153Dönem Karı (Zararı)211.837 222.278Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)211.837 222.278Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.975 76.928Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7 3.616 15.090Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.095 6.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 29.095 6.874Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -7.736 54.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-483.811 174.947Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-451.637 267.770İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -453.200 -288.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.563 555.770Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-114.223 -77.071Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.568 -5.787İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.568 -5.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.048 186Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.424 -10.345İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 -33.424 -10.345İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler103.857 194Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 103.857 194Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-246.999 474.153Vergi İadeleri (Ödemeleri)41.839YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6-7 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-205.160 474.153NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -205.160 474.153DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.906.508 1.787.732DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.701.348 2.261.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 -496.342 496.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)222.278 222.278 222.278Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.274 -2.274 -2.274Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler9 5.000.000 -6.641 550.000 186.234 222.278 5.951.871 5.951.871Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006Transferler461.007 -461.007Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)211.837 211.837 211.837Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.207 -9.207 -9.207Dönem Sonu Bakiyeler9 5.000.000 -20.442 550.000 647.241 211.837 6.388.636 6.388.636Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.701.348 1.906.508Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.394.884 3.943.247İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.393.636 3.940.436İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 1.248 2.811Peşin Ödenmiş Giderler114.223 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler114.223 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 105.440 209.297Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM6.315.895 6.059.052TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.315.895 6.059.052DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar21.045 21.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 21.045 21.045Maddi Duran Varlıklar24.719 26.012Mobilya ve Demirbaşlar6 24.719 26.012Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar86.358 88.681Bilgisayar Yazılımları7 86.358 88.681Ertelenmiş Vergi Varlığı15 54.104 46.444TOPLAM DURAN VARLIKLAR345.937 341.893TOPLAM VARLIKLAR6.661.832 6.400.945KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.770 12.202İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.770 12.202Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar22.770 12.202Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.056 20.008Diğer Borçlar15.114 48.538İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 15.114 48.538Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 41.839Kısa Vadeli Karşılıklar48.429 27.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 48.429 27.342ARA TOPLAM149.208 108.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.208 108.090UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar79.126 61.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 79.126 61.911Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 44.862 44.938TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.988 106.849TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER273.196 214.939ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.388.636 6.186.006Ödenmiş Sermaye9 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.442 -11.235Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-20.442 -11.235Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -20.442 -11.235Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler550.000 550.000Yasal Yedekler9 550.000 550.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 647.241 186.234Net Dönem Karı veya Zararı211.837 461.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.388.636 6.186.006TOPLAM KAYNAKLAR6.661.832 6.400.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)600 0BRÜT KAR (ZARAR)600 0Genel Yönetim Giderleri11 -397.625 -234.356Pazarlama Giderleri11 -3.955 -2.296Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.583Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-675ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-399.397 -237.327Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10.600 8.270FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-388.797 -229.057Finansman Gelirleri13 1.185.038 1.399.425Finansman Giderleri14 -547.999 -892.164SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)248.242 278.204Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-36.405 -55.926Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -41.839 -395Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 5.434 -55.531SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)211.837 222.278DÖNEM KARI (ZARARI)211.837 222.278Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları211.837 222.278Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.207 -2.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -11.509 -2.843Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.302 569Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 2.302 569Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.207 -2.274TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)202.630 220.004Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları202.630 220.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931659BIST