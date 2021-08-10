***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2021 16:46
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867
Transferler
-496.342 496.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
291.226 289.571 289.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.655 0
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -6.022 550.000 186.234 291.226 6.021.438 6.021.438
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006
Transferler
461.007 -461.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
236.612 221.075 221.075
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.537 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -26.772 550.000 647.241 236.612 6.407.081 6.407.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-315.945 470.066
Dönem Karı (Zararı)
236.612 291.226
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
236.612 291.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.565 131.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 7.103 24.091
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.770 22.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 37.770 22.133
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -11.308 85.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-611.090 47.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-628.887 104.171
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -630.450 -451.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.563 555.771
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-87.744 -49.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.961 -8.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.961 -8.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.598 7.145
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.557 -6.018
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -30.557 -6.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.539 -513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 110.539 -513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-340.913 470.066
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-315.945 470.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -315.945 470.066
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.906.508 1.787.732
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.590.563 2.257.798
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.590.563 1.906.508
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.572.134 3.943.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.570.886 3.940.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.248 2.811
Peşin Ödenmiş Giderler
87.744 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
87.744 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 98.757 209.297
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
6.349.198 6.059.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.349.198 6.059.052
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
21.045 21.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 21.045 21.045
Maddi Duran Varlıklar
23.556 26.012
Mobilya ve Demirbaşlar
6 23.556 26.012
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
84.035 88.681
Bilgisayar Yazılımları
7 84.035 88.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 57.106 46.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
345.453 341.893
TOPLAM VARLIKLAR
6.694.651 6.400.945
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.163 12.202
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.163 12.202
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.163 12.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.606 20.008
Diğer Borçlar
17.981 48.538
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 17.981 48.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24.968
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.429 27.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 48.429 27.342
ARA TOPLAM
149.147 108.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.147 108.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
94.131 61.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 94.131 61.911
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 44.292 44.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.423 106.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
287.570 214.939
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.407.081 6.186.006
Ödenmiş Sermaye
9 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.772 -11.235
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.772 -11.235
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -26.772 -11.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
9 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 647.241 186.234
Net Dönem Karı veya Zararı
236.612 461.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.407.081 6.186.006
TOPLAM KAYNAKLAR
6.694.651 6.400.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
600 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
600 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -792.481 -494.219 -394.856 -259.863
Pazarlama Giderleri
11 -6.396 -8.020 -2.441 -5.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.583 7.121 7.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-676 -1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-796.694 -495.794 -397.297 -258.467
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
218.343 108.282 207.743 100.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-578.351 -387.512 -189.554 -158.455
Finansman Gelirleri
13 1.754.628 2.147.523 569.590 748.098
Finansman Giderleri
14 -880.282 -1.383.087 -332.283 -490.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
295.995 376.924 47.753 98.720
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.383 -85.698 -22.978 -29.772
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -66.807 -24.968 395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 7.424 -85.698 1.990 -30.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
236.612 291.226 24.775 68.948
DÖNEM KARI (ZARARI)
236.612 291.226 24.775 68.948
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
236.612 291.226 24.775 68.948
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.537 -1.655 24.744 619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -19.421 -2.069 30.930 774
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.884 414 -6.186 -155
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.884 414 -6.186 -155
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.537 -1.655 24.744 619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
221.075 289.571 49.519 69.567
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
221.075 289.571 49.519 69.567
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956951
BIST