***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867Transferler-496.342 496.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)291.226 289.571 289.571Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.655 0Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler9 5.000.000 -6.022 550.000 186.234 291.226 6.021.438 6.021.438Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006Transferler461.007 -461.007Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)236.612 221.075 221.075Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.537 0Dönem Sonu Bakiyeler9 5.000.000 -26.772 550.000 647.241 236.612 6.407.081 6.407.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-315.945 470.066Dönem Karı (Zararı)236.612 291.226Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)236.612 291.226Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler33.565 131.510Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7 7.103 24.091Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.770 22.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 37.770 22.133Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -11.308 85.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-611.090 47.330Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-628.887 104.171İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -630.450 -451.600İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.563 555.771Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-87.744 -49.448Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.961 -8.007İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.961 -8.007Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.598 7.145Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.557 -6.018İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 -30.557 -6.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler110.539 -513Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 110.539 -513Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-340.913 470.066Vergi İadeleri (Ödemeleri)24.968YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6-7 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-315.945 470.066NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -315.945 470.066DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.906.508 1.787.732DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.590.563 2.257.798Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.590.563 1.906.508Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.572.134 3.943.247İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.570.886 3.940.436İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 1.248 2.811Peşin Ödenmiş Giderler87.744 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler87.744 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 98.757 209.297Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM6.349.198 6.059.052TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.349.198 6.059.052DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar21.045 21.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 21.045 21.045Maddi Duran Varlıklar23.556 26.012Mobilya ve Demirbaşlar6 23.556 26.012Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar84.035 88.681Bilgisayar Yazılımları7 84.035 88.681Ertelenmiş Vergi Varlığı15 57.106 46.444TOPLAM DURAN VARLIKLAR345.453 341.893TOPLAM VARLIKLAR6.694.651 6.400.945KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar35.163 12.202İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar35.163 12.202Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar35.163 12.202Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.606 20.008Diğer Borçlar17.981 48.538İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 17.981 48.538Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24.968Kısa Vadeli Karşılıklar48.429 27.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 48.429 27.342ARA TOPLAM149.147 108.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.147 108.090UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar94.131 61.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 94.131 61.911Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 44.292 44.938TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.423 106.849TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER287.570 214.939ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.407.081 6.186.006Ödenmiş Sermaye9 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26.772 -11.235Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.772 -11.235Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -26.772 -11.235Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler550.000 550.000Yasal Yedekler9 550.000 550.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 647.241 186.234Net Dönem Karı veya Zararı236.612 461.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.407.081 6.186.006TOPLAM KAYNAKLAR6.694.651 6.400.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)600 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)600 0 0 0Genel Yönetim Giderleri11 -792.481 -494.219 -394.856 -259.863Pazarlama Giderleri11 -6.396 -8.020 -2.441 -5.724Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.583 7.121 7.121Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-676 -1ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-796.694 -495.794 -397.297 -258.467Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler218.343 108.282 207.743 100.012FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-578.351 -387.512 -189.554 -158.455Finansman Gelirleri13 1.754.628 2.147.523 569.590 748.098Finansman Giderleri14 -880.282 -1.383.087 -332.283 -490.923SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)295.995 376.924 47.753 98.720Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-59.383 -85.698 -22.978 -29.772Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -66.807 -24.968 395Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 7.424 -85.698 1.990 -30.167SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)236.612 291.226 24.775 68.948DÖNEM KARI (ZARARI)236.612 291.226 24.775 68.948Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları236.612 291.226 24.775 68.948Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.537 -1.655 24.744 619Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -19.421 -2.069 30.930 774Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.884 414 -6.186 -155Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 3.884 414 -6.186 -155Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.537 -1.655 24.744 619TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)221.075 289.571 49.519 69.567Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları221.075 289.571 49.519 69.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956951BIST