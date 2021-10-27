***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 15:29
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867
Transferler
-496.342 496.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
646.133 643.079 643.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.054 0
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -7.241 550.000 186.234 646.133 6.374.946 6.374.946
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006
Transferler
461.007 -461.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
30.191 11.849 11.849
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.342 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -29.577 550.000 647.241 30.191 6.197.855 6.197.855
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-466.070 496.867
Dönem Karı (Zararı)
30.191 646.133
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.191 646.133
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.714 227.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 10.589 31.824
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.603 20.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 53.603 20.201
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -15.478 175.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-544.975 -376.679
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-508.319 -350.330
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -498.814 -906.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -9.505 555.770
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-42.942 -26.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.564 -7.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.564 -7.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.401 10.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.018 -2.233
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -32.018 -2.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.467 -511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 46.467 -511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-466.070 496.867
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-466.070 496.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -466.070 496.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.906.508 1.787.732
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.440.438 2.284.599
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.440.438 1.906.508
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.440.766 3.943.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.439.250 3.940.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.516 2.811
Peşin Ödenmiş Giderler
42.942 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.942 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 162.830 209.297
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
6.086.976 6.059.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.086.976 6.059.052
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
31.845 21.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 31.845 21.045
Maddi Duran Varlıklar
22.392 26.012
Mobilya ve Demirbaşlar
6 22.392 26.012
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.712 88.681
Bilgisayar Yazılımları
7 81.712 88.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 60.834 46.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
356.494 341.893
TOPLAM VARLIKLAR
6.443.470 6.400.945
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.638 12.202
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.638 12.202
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.638 12.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.409 20.008
Diğer Borçlar
16.520 48.538
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 16.520 48.538
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.058 27.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 55.058 27.342
ARA TOPLAM
95.625 108.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.625 108.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
106.140 61.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 106.140 61.911
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 43.850 44.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.990 106.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
245.615 214.939
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.197.855 6.186.006
Ödenmiş Sermaye
9 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.577 -11.235
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-29.577 -11.235
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -29.577 -11.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
9 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 647.241 186.234
Net Dönem Karı veya Zararı
30.191 461.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.197.855 6.186.006
TOPLAM KAYNAKLAR
6.443.470 6.400.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
600 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)