***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867Transferler-496.342 496.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)646.133 643.079 643.079Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.054 0Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler9 5.000.000 -7.241 550.000 186.234 646.133 6.374.946 6.374.946Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006Transferler461.007 -461.007Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)30.191 11.849 11.849Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.342 0Dönem Sonu Bakiyeler9 5.000.000 -29.577 550.000 647.241 30.191 6.197.855 6.197.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-466.070 496.867Dönem Karı (Zararı)30.191 646.133Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.191 646.133Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.714 227.413Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7 10.589 31.824Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler53.603 20.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 53.603 20.201Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -15.478 175.388İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-544.975 -376.679Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-508.319 -350.330İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -498.814 -906.100İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -9.505 555.770Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-42.942 -26.042Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.564 -7.976İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.564 -7.976Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.401 10.413Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.018 -2.233İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 -32.018 -2.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.467 -511Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 46.467 -511Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-466.070 496.867Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6-7 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-466.070 496.867NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -466.070 496.867DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.906.508 1.787.732DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.440.438 2.284.599Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.440.438 1.906.508Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.440.766 3.943.247İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.439.250 3.940.436İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 1.516 2.811Peşin Ödenmiş Giderler42.942 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler42.942 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 162.830 209.297Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM6.086.976 6.059.052TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.086.976 6.059.052DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar31.845 21.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 31.845 21.045Maddi Duran Varlıklar22.392 26.012Mobilya ve Demirbaşlar6 22.392 26.012Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar81.712 88.681Bilgisayar Yazılımları7 81.712 88.681Ertelenmiş Vergi Varlığı15 60.834 46.444TOPLAM DURAN VARLIKLAR356.494 341.893TOPLAM VARLIKLAR6.443.470 6.400.945KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.638 12.202İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.638 12.202Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar2.638 12.202Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.409 20.008Diğer Borçlar16.520 48.538İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 16.520 48.538Kısa Vadeli Karşılıklar55.058 27.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 55.058 27.342ARA TOPLAM95.625 108.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER95.625 108.090UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar106.140 61.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 106.140 61.911Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 43.850 44.938TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.990 106.849TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER245.615 214.939ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.197.855 6.186.006Ödenmiş Sermaye9 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-29.577 -11.235Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.577 -11.235Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -29.577 -11.235Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler550.000 550.000Yasal Yedekler9 550.000 550.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 647.241 186.234Net Dönem Karı veya Zararı30.191 461.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.197.855 6.186.006TOPLAM KAYNAKLAR6.443.470 6.400.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)600 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)