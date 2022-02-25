***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2022 15:39
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 5.000.000 -4.357 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867
Transferler
-496.342 496.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
461.007 454.139 454.139
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.868 -6.868 0
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -11.235 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 5.000.000 -11.235 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006
Transferler
461.007 -461.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
112.929 97.788 97.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.141 -15.141 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 5.000.000 -26.376 -26.376 550.000 647.241 112.929 6.283.794 6.283.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
584.401 118.776
Dönem Karı (Zararı)
112.929 461.007
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
112.929 461.007
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
196.847 27.218
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 110.079 38.263
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.645 29.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 52.645 29.853
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
58.879 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20-21 58.879 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -24.756 -40.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
274.625 -369.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -166.023 -416.373
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -156.248 -970.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -9.775 554.063
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -5.751 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
317.683 2.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 309.737 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 7.946 2.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 6.204 11.459
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.411 33.015
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 34.411 33.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.101 -511
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22 88.101 -511
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
584.401 118.776
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.756 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.756
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
478.645 118.776
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 478.645 118.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.906.508 1.787.732
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.385.153 1.906.508
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.385.153 1.906.508
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
4.098.470 3.943.247
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.096.684 3.940.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.786 2.811
Peşin Ödenmiş Giderler
5.751 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.751 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 121.196 209.297
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
6.610.570 6.059.052
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.610.570 6.059.052
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
31.845 21.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 31.845 21.045
Maddi Duran Varlıklar
405.239 26.012
Mobilya ve Demirbaşlar
10 405.239 26.012
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
79.389 88.681
Bilgisayar Yazılımları
11 79.389 88.681
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 165.830 46.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
842.014 341.893
TOPLAM VARLIKLAR
7.452.584 6.400.945
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.871 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.871 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 111.871 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
329.885 12.202
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 309.737 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 20.148 12.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 26.212 20.008
Diğer Borçlar
82.949 48.538
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 82.949 48.538
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.058 27.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 55.058 27.342
ARA TOPLAM
605.975 108.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
605.975 108.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.266 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.266 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 321.266 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
101.981 61.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 101.981 61.911
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 139.568 44.938
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
562.815 106.849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.168.790 214.939
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.283.794 6.186.006
Ödenmiş Sermaye
14 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-26.376 -11.235
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.376 -11.235
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -26.376 -11.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
14 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 647.241 186.234
Net Dönem Karı veya Zararı
112.929 461.007
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.283.794 6.186.006
TOPLAM KAYNAKLAR
7.452.584 6.400.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 600 1.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
600 1.708
BRÜT KAR (ZARAR)
600 1.708
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.005.677 -1.159.286
Pazarlama Giderleri
16 -15.101 -12.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.583 14.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -677
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.018.595 -1.155.950
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 262.438 130.421
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.756.157 -1.025.529
Finansman Gelirleri
20 3.925.833 4.042.877
Finansman Giderleri
21 -2.033.350 -2.595.522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
136.326 421.826
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.397 39.181
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -44.368
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 20.971 39.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
112.929 461.007
DÖNEM KARI (ZARARI)
112.929 461.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
112.929 461.007
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.141 -6.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -18.926 -8.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.785 1.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 3.785 1.717
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.141 -6.868
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.788 454.139
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.788 454.139
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004507
BIST