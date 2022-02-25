***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 5.000.000 -4.357 -4.367 550.000 682.576 -496.342 5.731.867 5.731.867Transferler-496.342 496.342Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)461.007 454.139 454.139Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.868 -6.868 0Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 -11.235 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 5.000.000 -11.235 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006Transferler461.007 -461.007Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)112.929 97.788 97.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.141 -15.141 0Dönem Sonu Bakiyeler14 5.000.000 -26.376 -26.376 550.000 647.241 112.929 6.283.794 6.283.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI584.401 118.776Dönem Karı (Zararı)112.929 461.007Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)112.929 461.007Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler196.847 27.218Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 110.079 38.263Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler52.645 29.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 52.645 29.853Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler58.879 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20-21 58.879 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -24.756 -40.898İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler274.625 -369.449Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-8 -166.023 -416.373İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -156.248 -970.436İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -9.775 554.063Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -5.751 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler317.683 2.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 309.737 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 7.946 2.961Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 6.204 11.459Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.411 33.015İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 34.411 33.015İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler88.101 -511Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 88.101 -511Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları584.401 118.776Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6-7 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-105.756 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-105.756YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)478.645 118.776NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 478.645 118.776DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.906.508 1.787.732DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.385.153 1.906.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.385.153 1.906.508Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4.098.470 3.943.247İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.096.684 3.940.436İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.786 2.811Peşin Ödenmiş Giderler5.751 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 5.751 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 121.196 209.297Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM6.610.570 6.059.052TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.610.570 6.059.052DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 159.711 159.711Diğer Alacaklar31.845 21.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 31.845 21.045Maddi Duran Varlıklar405.239 26.012Mobilya ve Demirbaşlar10 405.239 26.012Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.389 88.681Bilgisayar Yazılımları11 79.389 88.681Ertelenmiş Vergi Varlığı22 165.830 46.444TOPLAM DURAN VARLIKLAR842.014 341.893TOPLAM VARLIKLAR7.452.584 6.400.945KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar111.871 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar111.871 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 111.871 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Kısa Vadeli BorçlanmalarTicari Borçlar329.885 12.202İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 309.737 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 20.148 12.202Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 26.212 20.008Diğer Borçlar82.949 48.538İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 82.949 48.538Kısa Vadeli Karşılıklar55.058 27.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 55.058 27.342ARA TOPLAM605.975 108.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER605.975 108.090UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar321.266 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar321.266 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 321.266 0Uzun Vadeli Karşılıklar101.981 61.911Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 101.981 61.911Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 139.568 44.938TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER562.815 106.849TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.168.790 214.939ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.283.794 6.186.006Ödenmiş Sermaye14 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-26.376 -11.235Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.376 -11.235Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -26.376 -11.235Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler550.000 550.000Yasal Yedekler14 550.000 550.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 647.241 186.234Net Dönem Karı veya Zararı112.929 461.007TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.283.794 6.186.006TOPLAM KAYNAKLAR7.452.584 6.400.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 600 1.708TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)600 1.708BRÜT KAR (ZARAR)600 1.708Genel Yönetim Giderleri16 -2.005.677 -1.159.286Pazarlama Giderleri16 -15.101 -12.512Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.583 14.817Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -677ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.018.595 -1.155.950Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 262.438 130.421FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.756.157 -1.025.529Finansman Gelirleri20 3.925.833 4.042.877Finansman Giderleri21 -2.033.350 -2.595.522SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)136.326 421.826Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.397 39.181Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -44.368Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 20.971 39.181SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)112.929 461.007DÖNEM KARI (ZARARI)112.929 461.007Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları112.929 461.007Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.141 -6.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -18.926 -8.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.785 1.717Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 3.785 1.717Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.141 -6.868TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.788 454.139Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları97.788 454.139http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004507BIST