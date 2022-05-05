***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -11.235 -4.367 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006Transferler461.007 -461.007Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)211.837 202.630 202.630Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.207 0Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler9 5.000.000 -20.442 550.000 647.241 211.837 6.388.636 6.388.636Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -26.376 550.000 647.241 112.929 6.283.794 6.283.794Transferler112.929 -112.929Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-532.029 -538.279 -538.279Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.250 0Dönem Sonu Bakiyeler9 5.000.000 -32.626 550.000 760.170 -532.026 5.745.515 5.745.515Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-723.122 -205.160Dönem Karı (Zararı)-532.029 211.837Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-532.029 211.837Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.045 24.975Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7 27.486 3.616Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler46.412 29.095Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 46.412 29.095Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13.721 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.721 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -12.574 -7.736İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-266.138 -483.811Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler212.811 -451.637İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 200.225 -453.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 12.586 1.563Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-137.997 -114.223Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-304.566 10.568İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-302.273 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.293 10.568Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17.140 1.048Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53.526 -33.424İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-53.526 -33.424İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 103.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)103.857Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-723.122 -246.999Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 41.839YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6-7 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.554 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.554YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-751.676 -205.160NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -751.676 -205.160DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.385.153 1.906.508DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.633.477 1.701.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.633.477 2.385.153Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar3.896.459 4.098.470İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 3.896.459 4.096.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.786Peşin Ödenmiş Giderler143.748 5.751İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler143.748 5.751Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 121.196 121.196Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM5.794.880 6.610.570TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.794.880 6.610.570DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar21.045 31.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 21.045 31.845Maddi Duran Varlıklar380.075 405.239Mobilya ve Demirbaşlar6 380.075 405.239Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar77.067 79.389Bilgisayar Yazılımları7 77.067 79.389Ertelenmiş Vergi Varlığı15 178.196 165.830TOPLAM DURAN VARLIKLAR816.094 842.014TOPLAM VARLIKLAR6.610.974 7.452.584KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar111.871 111.871İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar111.871 111.871Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 111.871 111.871İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Kısa Vadeli BorçlanmalarTicari Borçlar25.319 329.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 7.464 309.737İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar17.855 20.148Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 43.352 26.212Diğer Borçlar29.423 82.949İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 29.423 82.949Kısa Vadeli Karşılıklar94.223 55.058Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 94.223 55.058ARA TOPLAM304.188 605.975TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER304.188 605.975UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar306.433 321.266İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar306.433 321.266Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 306.433 321.266Uzun Vadeli Karşılıklar115.478 101.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar115.478 101.981Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 139.360 139.568TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER561.271 562.815TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER865.459 1.168.790ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.745.515 6.283.794Ödenmiş Sermaye9 5.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.626 -26.376Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.626 -26.376Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -32.626 -26.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler550.000 550.000Yasal Yedekler9 550.000 550.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 760.170 647.241Net Dönem Karı veya Zararı-532.029 112.929TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.745.515 6.283.794TOPLAM KAYNAKLAR6.610.974 7.452.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 600BRÜT KAR (ZARAR)0 600Genel Yönetim Giderleri11 -715.154 -397.625Pazarlama Giderleri11 -3.956 -3.955Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.583ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-719.110 -399.397Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.000 10.600FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-712.110 -388.797Finansman Gelirleri13 591.001 1.185.038Finansman Giderleri14 -421.931 -547.999SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-543.040 248.242Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.011 -36.405Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -41.839Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 11.011 5.434SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-532.029 211.837DÖNEM KARI (ZARARI)-532.029 211.837Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-532.029 211.837Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.250 -9.207Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -7.813 -11.509Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.563 2.302Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 1.563 2.302Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.250 -9.207TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-538.279 202.630Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-538.279 202.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026564BIST