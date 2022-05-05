***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 13:21
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -11.235 -4.367 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006
Transferler
461.007 -461.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
211.837 202.630 202.630
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.207 0
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -20.442 550.000 647.241 211.837 6.388.636 6.388.636
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -26.376 550.000 647.241 112.929 6.283.794 6.283.794
Transferler
112.929 -112.929
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-532.029 -538.279 -538.279
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.250 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -32.626 550.000 760.170 -532.026 5.745.515 5.745.515
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-723.122 -205.160
Dönem Karı (Zararı)
-532.029 211.837
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-532.029 211.837
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.045 24.975
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 27.486 3.616
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.412 29.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 46.412 29.095
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.721 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.721 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -12.574 -7.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-266.138 -483.811
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
212.811 -451.637
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 200.225 -453.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 12.586 1.563
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-137.997 -114.223
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-304.566 10.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-302.273 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.293 10.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17.140 1.048
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.526 -33.424
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.526 -33.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 103.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
103.857
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-723.122 -246.999
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 41.839
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.554 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.554
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-751.676 -205.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -751.676 -205.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.385.153 1.906.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.633.477 1.701.348
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.633.477 2.385.153
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.896.459 4.098.470
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.896.459 4.096.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.786
Peşin Ödenmiş Giderler
143.748 5.751
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
143.748 5.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 121.196 121.196
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
5.794.880 6.610.570
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.794.880 6.610.570
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
21.045 31.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 21.045 31.845
Maddi Duran Varlıklar
380.075 405.239
Mobilya ve Demirbaşlar
6 380.075 405.239
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.067 79.389
Bilgisayar Yazılımları
7 77.067 79.389
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 178.196 165.830
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
816.094 842.014
TOPLAM VARLIKLAR
6.610.974 7.452.584
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.871 111.871
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.871 111.871
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 111.871 111.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Ticari Borçlar
25.319 329.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 7.464 309.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.855 20.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 43.352 26.212
Diğer Borçlar
29.423 82.949
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 29.423 82.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
94.223 55.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 94.223 55.058
ARA TOPLAM
304.188 605.975
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
304.188 605.975
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
306.433 321.266
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
306.433 321.266
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 306.433 321.266
Uzun Vadeli Karşılıklar
115.478 101.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
115.478 101.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 139.360 139.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
561.271 562.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
865.459 1.168.790
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.745.515 6.283.794
Ödenmiş Sermaye
9 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.626 -26.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.626 -26.376
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -32.626 -26.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
9 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 760.170 647.241
Net Dönem Karı veya Zararı
-532.029 112.929
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.745.515 6.283.794
TOPLAM KAYNAKLAR
6.610.974 7.452.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 600
BRÜT KAR (ZARAR)
0 600
Genel Yönetim Giderleri
11 -715.154 -397.625
Pazarlama Giderleri
11 -3.956 -3.955
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-719.110 -399.397
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.000 10.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-712.110 -388.797
Finansman Gelirleri
13 591.001 1.185.038
Finansman Giderleri
14 -421.931 -547.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-543.040 248.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.011 -36.405
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -41.839
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 11.011 5.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-532.029 211.837
DÖNEM KARI (ZARARI)
-532.029 211.837
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-532.029 211.837
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.250 -9.207
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -7.813 -11.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.563 2.302
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.563 2.302
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.250 -9.207
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-538.279 202.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-538.279 202.630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026564
BIST