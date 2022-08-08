***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006Transferler461.007 -461.007Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.537 236.612 221.075 221.075Sermaye AzaltımıDönem Sonu Bakiyeler9 5.000.000 -26.772 550.000 647.241 236.612 6.407.081 6.407.081Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -26.376 550.000 647.241 112.929 14.116.791 14.116.791Transferler883.209 -770.280 -112.929Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-1.581.679 -1.591.449 -1.591.449Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.770 0Sermaye Arttırımı14.116.791Dönem Sonu Bakiyeler9 20.000.000 -36.146 550.000 -123.039 -1.581.679 18.809.136 18.809.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.868.681 -315.945Dönem Karı (Zararı)-1.581.679 236.612Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.581.679 236.612Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler767.894 33.565Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7 194.895 7.103Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-6.567 37.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -6.567 37.770Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler197.550 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler197.550 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -167.812 -11.308Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler549.828İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.682.466 -611.090Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.109.270 -628.887İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 4.096.684 -630.450İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 12.586 1.563Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-137.612 -87.744Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-310.212 22.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-300.945 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.267 22.961Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13.494 2.598Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.526 -30.557İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.526 -30.557İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 110.539Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)110.539Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.868.681 -340.913Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 24.968YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.804 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.804 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6-7 -24.804 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.036.172 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.116.791Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.116.791İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-80.619YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.880.049 -315.945NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 16.880.049 -315.945DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.385.153 1.906.508DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.265.202 1.590.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 19.265.202 2.385.153Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 4.098.470İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.096.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.786Peşin Ödenmiş Giderler143.363 5.751İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler143.363 5.751Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 121.196 121.196Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM19.529.761 6.610.570TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.529.761 6.610.570DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar21.045 31.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 21.045 31.845Maddi Duran Varlıklar6 1.372.531 405.239Mobilya ve Demirbaşlar42.155 21.228Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar1.330.376 384.011Maddi Olmayan Duran Varlıklar74.744 79.389Bilgisayar Yazılımları7 74.744 79.389Ertelenmiş Vergi Varlığı15 622.428 165.830TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.250.459 842.014TOPLAM VARLIKLAR21.780.220 7.452.584KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar662.065 111.871İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar635.127 111.871Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 635.127 111.871İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.938 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar26.938 0Ticari Borçlar19.673 329.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 8.792 309.737İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.881 20.148Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 39.706 26.212Diğer Borçlar90.476 82.949İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 90.476 82.949Kısa Vadeli Karşılıklar82.638 55.058Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 82.638 55.058ARA TOPLAM894.558 605.975TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER894.558 605.975UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.570.568 321.266İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.570.568 321.266Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 1.570.568 321.266Uzun Vadeli Karşılıklar77.604 101.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar77.604 101.981Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 428.354 139.568TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.076.526 562.815TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.971.084 1.168.790ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.809.136 6.283.794Ödenmiş Sermaye9 20.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-36.146 -26.376Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.146 -26.376Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -36.146 -26.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler550.000 550.000Yasal Yedekler9 550.000 550.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 -123.039 647.241Net Dönem Karı veya Zararı-1.581.679 112.929TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.809.136 6.283.794TOPLAM KAYNAKLAR21.780.220 7.452.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 600 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 600 0 0Genel Yönetim Giderleri11 -1.863.255 -792.481 -1.148.101 -394.856Pazarlama Giderleri11 -11.327 -6.396 -7.371 -2.441Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 228 1.583 228Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-549.827 -549.827ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.424.181 -796.694 -1.705.071 -397.297Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler291.498 218.343 284.498 207.743FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.132.683 -578.351 -1.420.573 -189.554Finansman Gelirleri13 2.021.428 1.754.628 1.430.427 569.590Finansman Giderleri14 -1.635.793 -880.282 -1.213.862 -332.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.747.048 295.995 -1.204.008 47.753Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri165.369 -59.383 154.358 -22.978Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -66.807 -24.968Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 165.369 7.424 154.358 1.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.581.679 236.612 -1.049.650 24.775DÖNEM KARI (ZARARI)-1.581.679 236.612 -1.049.650 24.775Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.581.679 236.612 -1.049.650 24.775Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-9.770 -15.537 -3.520 -6.330Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -12.213 -19.421 -4.400 -7.912Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.443 3.884 880 1.582Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 2.443 3.884 880 1.582Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.770 -15.537 -3.520 -6.330TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.591.449 221.075 -1.053.170 18.445Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.591.449 221.075 -1.053.170 18.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052983BIST