***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 16:39
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006
Transferler
461.007 -461.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.537 236.612 221.075 221.075
Sermaye Azaltımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -26.772 550.000 647.241 236.612 6.407.081 6.407.081
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -26.376 550.000 647.241 112.929 14.116.791 14.116.791
Transferler
883.209 -770.280 -112.929
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.581.679 -1.591.449 -1.591.449
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.770 0
Sermaye Arttırımı
14.116.791
Dönem Sonu Bakiyeler
9 20.000.000 -36.146 550.000 -123.039 -1.581.679 18.809.136 18.809.136
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.868.681 -315.945
Dönem Karı (Zararı)
-1.581.679 236.612
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.581.679 236.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
767.894 33.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 194.895 7.103
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.567 37.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.567 37.770
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
197.550 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
197.550 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -167.812 -11.308
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
549.828
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.682.466 -611.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.109.270 -628.887
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 4.096.684 -630.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 12.586 1.563
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-137.612 -87.744
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.212 22.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-300.945 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.267 22.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.494 2.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.526 -30.557
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.526 -30.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 110.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
110.539
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.868.681 -340.913
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 24.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.804 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.804 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 -24.804 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.036.172 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.116.791
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.116.791
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.619
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.880.049 -315.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 16.880.049 -315.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.385.153 1.906.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.265.202 1.590.563
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.265.202 2.385.153
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 4.098.470
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.096.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.786
Peşin Ödenmiş Giderler
143.363 5.751
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
143.363 5.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 121.196 121.196
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
19.529.761 6.610.570
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.529.761 6.610.570
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
21.045 31.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 21.045 31.845
Maddi Duran Varlıklar
6 1.372.531 405.239
Mobilya ve Demirbaşlar
42.155 21.228
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
1.330.376 384.011
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
74.744 79.389
Bilgisayar Yazılımları
7 74.744 79.389
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 622.428 165.830
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.250.459 842.014
TOPLAM VARLIKLAR
21.780.220 7.452.584
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
662.065 111.871
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
635.127 111.871
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 635.127 111.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.938 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.938 0
Ticari Borçlar
19.673 329.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 8.792 309.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.881 20.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 39.706 26.212
Diğer Borçlar
90.476 82.949
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 90.476 82.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
82.638 55.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 82.638 55.058
ARA TOPLAM
894.558 605.975
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
894.558 605.975
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.570.568 321.266
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.570.568 321.266
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 1.570.568 321.266
Uzun Vadeli Karşılıklar
77.604 101.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
77.604 101.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 428.354 139.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.076.526 562.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.971.084 1.168.790
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.809.136 6.283.794
Ödenmiş Sermaye
9 20.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.146 -26.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.146 -26.376
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -36.146 -26.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
9 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 -123.039 647.241
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.581.679 112.929
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.809.136 6.283.794
TOPLAM KAYNAKLAR
21.780.220 7.452.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 600 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 600 0 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.863.255 -792.481 -1.148.101 -394.856
Pazarlama Giderleri
11 -11.327 -6.396 -7.371 -2.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 228 1.583 228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-549.827 -549.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.424.181 -796.694 -1.705.071 -397.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
291.498 218.343 284.498 207.743
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.132.683 -578.351 -1.420.573 -189.554
Finansman Gelirleri
13 2.021.428 1.754.628 1.430.427 569.590
Finansman Giderleri
14 -1.635.793 -880.282 -1.213.862 -332.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.747.048 295.995 -1.204.008 47.753
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
165.369 -59.383 154.358 -22.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -66.807 -24.968
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 165.369 7.424 154.358 1.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.581.679 236.612 -1.049.650 24.775
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.581.679 236.612 -1.049.650 24.775
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.581.679 236.612 -1.049.650 24.775
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.770 -15.537 -3.520 -6.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -12.213 -19.421 -4.400 -7.912
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.443 3.884 880 1.582
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 2.443 3.884 880 1.582
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.770 -15.537 -3.520 -6.330
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.591.449 221.075 -1.053.170 18.445
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.591.449 221.075 -1.053.170 18.445
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052983
BIST