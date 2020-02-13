***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2020 10:44
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Merkez adresi Dereboyu Cad. Bilim Sokak N 5 Sun Plaza Kat: 12 Bölüm 2 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinden Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 2 Kat : 3 34467 Sarıyer/İstanbul adresine taşınmıştır. Keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 12.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818748
BIST
12:06120.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 153,19
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.333
En Düşük
119.472
12:066,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
12:066,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
12:06306,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,56
|Açılış
|: 306,22
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.227.624
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.539.220
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,51
|40.272.496
|% 12,19
|
|TSPOR
|4,35
|291.581.066
|% 10,13
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|53,50
|513.612
|% -6,14
|
|SAYAS
|3,68
|3.439.482
|% -5,15
|
|RYGYO
|10,09
|27.453.763
|% -4,99
|
|KRSAN
|8,59
|20.616
|% -4,56
|
|ASELS
|28,44
|893.374.303
|% 1,57
|
|THYAO
|14,87
|569.347.868
|% 0,34
|
|TTKOM
|8,38
|292.336.464
|% 1,70
|
|TSPOR
|4,35
|291.581.066
|% 10,13
|
|TUPRS
|112,90
|275.678.726
|% -1,83
|
|IHLAS
|0,90
|63.787.559
|% 2,27
|
|TSPOR
|4,35
|291.581.066
|% 10,13
|
|KRSTL
|2,29
|128.147.404
|% 3,62
|
|PETKM
|4,09
|224.508.624
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,33
|67.886.845
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8187
|7,8580
|% 0,10
|
|Frank
|6,1667
|6,2038
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6077
|1,6158
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,45
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|
|Tam
|2.018
|2.068
|10,55
|
|Yarım
|975
|1.000
|5,10
|
|Çeyrek
|489
|500
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,51
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, FROTO, VAKBN
-
12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 83 artarak (% 0.09 ) 113, 643
-
12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETYAT, AVTUR, IHYAY, EMNIS
-
12:20
EMNIS, KENT, SMART değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:20
SAYAS, QNBFB, RYGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında