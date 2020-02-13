***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Merkez adresi Dereboyu Cad. Bilim Sokak N 5 Sun Plaza Kat: 12 Bölüm 2 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinden Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 2 Kat : 3 34467 Sarıyer/İstanbul adresine taşınmıştır. Keyfiyet İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 12.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818748BIST