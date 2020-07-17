***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/07/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHakan Avdan'ın istifası sebebiyle yerine Yiğit Paşaoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sİcil Müdürlüğünce 17.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860228BIST