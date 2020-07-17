***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 14:17
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hakan Avdan'ın istifası sebebiyle yerine Yiğit Paşaoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmış olup, bu husus İstanbul Ticaret Sİcil Müdürlüğünce 17.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860228
BIST
15:21118.796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -11,42
|Açılış
|: 118.865
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|Önceki Kapanış
|: 118.808
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119.161
En Düşük
118.361
15:216,8624
En Yüksek
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|: 6,9040
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|Önceki Kapanış
|: 396,33
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398,70
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.447.410
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.644.662
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|20.961.344
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.534.195
|% 9,99
|
|MRGYO
|2,20
|8.475.061
|% -4,76
|
|AYEN
|6,08
|13.343.149
|% -4,10
|
|SAFKR
|4,27
|1.975.598
|% -3,83
|
|BASCM
|4,24
|142.157
|% -3,64
|
|TSPOR
|4,52
|210.103.340
|% -3,42
|
|SASA
|14,17
|1.259.544.706
|% 8,00
|
|GARAN
|7,94
|738.205.310
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,30
|693.090.090
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,74
|501.607.942
|% 4,87
|
|ASELS
|32,62
|431.965.412
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,30
|693.090.090
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,74
|501.607.942
|% 4,87
|
|TSKB
|1,26
|127.136.264
|% -0,79
|
|IHLGM
|1,81
|169.121.142
|% -0,55
|
|GARAN
|7,94
|738.205.310
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5806
|8,6237
|% -0,04
|
|Frank
|7,2631
|7,3069
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8236
|1,8328
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|9,25
|
|Altın Gr.
|398
|399
|2,19
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|10,50
|
|Tam
|2.667
|2.678
|10,80
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|5,30
|
|Çeyrek
|649
|656
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,21
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,00
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
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