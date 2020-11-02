***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 13:20
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin %100'üne sahip Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Sübet Çiçek 31.10.2020 tarihinde vefat etmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine azr olunur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885362
BIST
13:211.142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 29,35
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.142
En Düşük
1.118
13:218,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 8,3900
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|Önceki Kapanış
|: 8,3680
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8,4120
En Düşük
8,3137
13:219,7622
En Yüksek
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|: 0,94%
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|Açılış
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|: 504,29
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510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:21
|KARTN
|1.994,00
|8.797.528
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,60
|2.184.736.746
|% 1,96
|
|ASELS
|17,78
|856.495.805
|% 6,15
|
|THYAO
|9,76
|679.132.596
|% 8,20
|
|GARAN
|6,70
|668.332.116
|% 1,52
|
|SISE
|6,28
|606.858.618
|% 2,45
|
|TSKB
|2,60
|2.184.736.746
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,27
|574.484.575
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|254.573.490
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,85
|218.786.215
|% 2,21
|
|GARAN
|6,70
|668.332.116
|% 1,52
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3752
|8,3830
|% 0,45
|
|Euro
|9,7528
|9,7622
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,7979
|10,8520
|% 0,22
|
|Frank
|9,0999
|9,1548
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2282
|2,2393
|% 0,43
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,44
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|24,70
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|11,95
|
|Çeyrek
|814
|832
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,13
|
|B. Petrol
|37,32
|37,32
|-0,62
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