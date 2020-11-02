***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin %100'üne sahip Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Sübet Çiçek 31.10.2020 tarihinde vefat etmiştir.Kamuoyunun bilgilerine azr olunur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885362BIST