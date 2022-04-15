***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 14:40
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Mete Yüksel, Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görevine başlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021084
BIST
15:262.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,94
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:2614,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:2615,8410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0104
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:26927,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,38
|Açılış
|: 926,91
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:21
|IHAAS
|16,94
|18.291.766
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.821
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.174.420
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,18
|68.514.152
|% 9,26
|
|ERSU
|4,92
|51.911.811
|% -7,17
|
|HEKTS
|21,70
|602.837.975
|% -5,82
|
|OYLUM
|2,34
|6.075.719
|% -4,10
|
|SELGD
|4,24
|1.832.901
|% -3,85
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|THYAO
|37,40
|1.308.891.944
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,93
|1.253.282.670
|% -1,68
|
|GARAN
|13,71
|1.233.267.958
|% 0,07
|
|SAHOL
|21,68
|856.424.447
|% -0,18
|
|SISE
|17,40
|721.118.029
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,93
|1.253.282.670
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|482.926.985
|% 1,08
|
|ODAS
|2,34
|399.168.229
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,14
|628.484.814
|% 0,00
|
|KARSN
|5,46
|512.235.422
|% 1,49
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6223
|14,6299
|% 0,18
|
|Euro
|15,8224
|15,8419
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,0709
|19,1665
|% 0,11
|
|Frank
|15,4726
|15,5658
|% 0,22
|
|Riyal
|3,8907
|3,9102
|% 0,17
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.115
|6.268
|7,77
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|3,75
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,88
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|