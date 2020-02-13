***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.02.2020 10:51
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi REŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ DEREBOYU CADDESİ NO:2 KAT:3 SARIYER/İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
REŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ DEREBOYU CADDESİ NO:2 KAT:3 SARIYER/İSTANBUL 0212 800 14 85 0212 800 14 85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818750
BIST
12:06120.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 153,19
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.333
En Düşük
119.472
12:066,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
12:066,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
12:06306,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,56
|Açılış
|: 306,22
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.227.624
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.539.220
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,51
|40.272.496
|% 12,19
|
|TSPOR
|4,35
|291.581.066
|% 10,13
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|53,50
|513.612
|% -6,14
|
|SAYAS
|3,68
|3.439.482
|% -5,15
|
|RYGYO
|10,09
|27.453.763
|% -4,99
|
|KRSAN
|8,59
|20.616
|% -4,56
|
|ASELS
|28,44
|893.374.303
|% 1,57
|
|THYAO
|14,87
|569.347.868
|% 0,34
|
|TTKOM
|8,38
|292.336.464
|% 1,70
|
|TSPOR
|4,35
|291.581.066
|% 10,13
|
|TUPRS
|112,90
|275.678.726
|% -1,83
|
|IHLAS
|0,90
|63.787.559
|% 2,27
|
|TSPOR
|4,35
|291.581.066
|% 10,13
|
|KRSTL
|2,29
|128.147.404
|% 3,62
|
|PETKM
|4,09
|224.508.624
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,33
|67.886.845
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8187
|7,8580
|% 0,10
|
|Frank
|6,1667
|6,2038
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6077
|1,6158
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,45
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|
|Tam
|2.018
|2.068
|10,55
|
|Yarım
|975
|1.000
|5,10
|
|Çeyrek
|489
|500
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,51
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