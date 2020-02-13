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***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.02.2020 10:51
GÜNCEL HABERLER



***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi REŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ DEREBOYU CADDESİ NO:2 KAT:3 SARIYER/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
REŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ DEREBOYU CADDESİ NO:2 KAT:3 SARIYER/İSTANBUL 0212 800 14 85 0212 800 14 85




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818750


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 15,80 45.227.624 % 19,97  
ISBTR 56.350,00 563.500 % 15,00  
RHEAG 2,35 27.539.220 % 14,63  
ESCOM 4,51 40.272.496 % 12,19  
TSPOR 4,35 291.581.066 % 10,13  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8187 7,8580 % 0,10  
Frank 6,1667 6,2038 % 0,14  
Riyal 1,6077 1,6158 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.575 7,45  
Altın Gr. 306 306 1,53  
Cumhuriyet 2.028 2.059 12,00  
Tam 2.018 2.068 10,55  
Yarım 975 1.000 5,10  
Çeyrek 489 500 2,56  
Gümüş.Ons 17,64 17,69 0,17  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,04  
B. Petrol 55,28 55,28 -0,51  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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