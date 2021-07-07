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***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.07.2021 07:59



***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
SÜBET ÇİÇEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 100
İBRAHİM ETHEM EREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür 0
YİĞİT PAŞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İbrahim ETHEM EREN Genel Müdür
Ali ÖZLEK Müfettiş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947380


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GWIND 3,74 137.907.202 % 10,00  
EDATA 7,26 19.231.464 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
PSDTC 25,08 17.871.717 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6759 8,6780 % -0,09  
Euro 10,2674 10,2975 % 0,22  
Sterlin 11,9379 11,9978 % -0,10  
Frank 9,3513 9,4076 % -0,07  
Riyal 2,3053 2,3169 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 4,00  
Altın Gr. 503 503 0,80  
Cumhuriyet 3.339 3.390 38,00  
Tam 3.323 3.409 37,66  
Yarım 1.606 1.649 18,21  
Çeyrek 806 825 9,11  
Gümüş.Ons 26,28 26,32 0,15  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,03  
B. Petrol 74,65 74,65 0,12  
Seans Raporu 18:05
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