***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)SÜBET ÇİÇEK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici 100İBRAHİM ETHEM EREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür 0YİĞİT PAŞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı Göreviİbrahim ETHEM EREN Genel MüdürAli ÖZLEK Müfettişhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947380BIST