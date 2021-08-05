***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2021 08:31
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi REŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO:26 WİNDOWİST TOWER İÇ KAPI NO: 22 SARIYER/İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
REŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO:26 WİNDOWİST TOWER İÇ KAPI NO: 22 SARIYER/İSTANBUL 0212 800 14 85 0850 582 13 40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954885
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
0
En Düşük
0
18:058,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5481
En Düşük
8,5140
18:0510,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0042
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1257
En Düşük
10,0744
18:05494,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,15
|Açılış
|: 494,34
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,16
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5412
|8,5428
|% 0,27
|
|Euro
|10,1056
|10,1111
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8559
|11,9153
|% 0,21
|
|Frank
|9,3762
|9,4327
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2710
|2,2824
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-3,62
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,79
|71,79
|0,50
|