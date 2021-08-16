***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2021 15:17
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NURSEL ÇİÇEK 1250000 TRY 25
YUSUF ÇİÇEK 937500 TRY 18,75
TAHA ÇİÇEK 937500 TRY 18,75
NURSENA ÇİÇEK 937500 TRY 18,75
NESLİŞAH ÇİÇEK 937500 TRY 18,75
TOPLAM 5000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958267
BIST
15:221.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,00
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
15:228,4757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0414
|Açılış
|: 18,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9700
|
8,5318
En Düşük
8,4406
15:2210,0089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0435
|Açılış
|: 6,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5116
|
10,0779
En Düşük
9,9554
15:22483,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,03
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:22
|VKING
|8,36
|1.850.043
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.503.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|DAGI
|3,83
|90.173.222
|% -9,88
|
|KGYO
|7,01
|29.367.471
|% -9,55
|
|SELGD
|5,87
|6.330.055
|% -4,24
|
|UZERB
|35,00
|126.891
|% -4,00
|
|MARKA
|5,00
|3.786.617
|% -3,85
|
|GARAN
|9,48
|1.200.762.099
|% 2,27
|
|THYAO
|12,59
|600.007.905
|% 1,37
|
|AKBNK
|5,69
|569.324.581
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,56
|495.958.523
|% 2,81
|
|ISCTR
|5,57
|376.266.547
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,56
|495.958.523
|% 2,81
|
|GARAN
|9,48
|1.200.762.099
|% 2,27
|
|ODAS
|1,39
|150.835.721
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,69
|569.324.581
|% 3,83
|
|ISCTR
|5,57
|376.266.547
|% 2,96
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4726
|8,4757
|% -0,49
|
|Euro
|9,9822
|10,0089
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,7157
|11,7745
|% -0,51
|
|Frank
|9,2340
|9,2896
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2525
|2,2638
|% -0,52
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-5,15
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|-30,00
|
|Tam
|3.192
|3.273
|-28,58
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-13,82
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,91
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|-1,21
|