***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2021 12:17
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KAPITAL INVESTMENT GROUP B.V. 5000000 TRY 100
TOPLAM 5000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970132
BIST
13:421.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,12
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
13:429,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,0230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0465
En Düşük
9,0017
13:4210,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0184
|Açılış
|: 10,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,4683
En Düşük
10,4123
13:42514,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,64
|Açılış
|: 514,02
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
514,30
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler13:42
|LUKSK
|49,50
|9.472.393
|% 10,00
|
|FROTO
|176,40
|870.808.679
|% 9,23
|
|AGESA
|22,30
|10.152.102
|% 7,52
|
|MERIT
|24,60
|38.546.845
|% 6,22
|
|RALYH
|4,67
|3.846.361
|% 5,66
|
|PRKAB
|19,17
|5.974.848
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.012.732
|% -9,88
|
|SNPAM
|13,22
|37.393
|% -5,30
|
|DOBUR
|35,96
|2.650.410
|% -5,22
|
|KERVN
|0,60
|891.040
|% -4,76
|
|THYAO
|14,35
|944.288.272
|% 2,50
|
|FROTO
|176,40
|870.808.679
|% 9,23
|
|GARAN
|9,53
|487.665.439
|% 0,32
|
|ASELS
|16,48
|487.514.601
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,86
|425.840.093
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,84
|273.810.499
|% 0,55
|
|THYAO
|14,35
|944.288.272
|% 2,50
|
|YKBNK
|2,44
|159.647.247
|% 0,41
|
|KRDMD
|6,86
|425.840.093
|% 0,88
|
|KARSN
|3,68
|214.825.825
|% 3,08
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0286
|9,0313
|% -0,04
|
|Euro
|10,4455
|10,4496
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,2703
|12,3318
|% 0,24
|
|Frank
|9,6941
|9,7525
|% 0,27
|
|Riyal
|2,3999
|2,4120
|% -0,07
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|12,83
|
|Altın Gr.
|514
|514
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|7,00
|
|Tam
|3.387
|3.473
|9,21
|
|Yarım
|1.637
|1.680
|4,45
|
|Çeyrek
|821
|840
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,63
|0,06
|
|B. Petrol
|82,87
|82,87
|-0,55
|