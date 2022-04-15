***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2022 14:31
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
METE YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 0
İBRAHİM ETHEM EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Üst Düzey Yönetici 0
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
METE YÜKSEL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mete YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
İbrahim Ethem EREN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali ÖZLEK Müfettiş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021078
BIST
15:332.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,12
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:3314,6246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:3315,8423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0091
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:33927,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,73
|Açılış
|: 927,84
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:33
|IHAAS
|16,94
|18.291.766
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.199.957
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.179.454
|% 9,95
|
|ASUZU
|97,40
|49.686.330
|% 9,32
|
|ERSU
|4,92
|52.749.246
|% -7,17
|
|HEKTS
|21,56
|680.222.950
|% -6,42
|
|OYLUM
|2,32
|6.186.101
|% -4,92
|
|SELGD
|4,25
|1.889.900
|% -3,63
|
|ALBRK
|1,91
|29.840.691
|% -3,54
|
|THYAO
|37,44
|1.331.213.959
|% 0,21
|
|GARAN
|13,75
|1.318.035.329
|% 0,36
|
|EKGYO
|2,93
|1.266.841.162
|% -1,68
|
|SAHOL
|21,72
|872.122.334
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,20
|760.607.176
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,93
|1.266.841.162
|% -1,68
|
|TSKB
|1,88
|496.335.589
|% 1,62
|
|ODAS
|2,34
|419.694.164
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,20
|760.607.176
|% 1,17
|
|GARAN
|13,75
|1.318.035.329
|% 0,36
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6211
|14,6246
|% 0,14
|
|Euro
|15,8148
|15,8423
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,0464
|19,1419
|% -0,02
|
|Frank
|15,4535
|15,5466
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8868
|3,9063
|% 0,07
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|926
|927
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.106
|6.260
|0,05
|
|Yarım
|2.951
|3.028
|0,02
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 32 artarak (% 0.16 ) 2, 776
-
15:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, EKGYO
-
15:48NIBAS
Yüzde 4.75 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 022 adet işlem
-
15:47DOAS
Yüzde 6.13 oranında artışla 65.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 519 adet işlem
-
15:46TSGYO
Yüzde 4.37 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 779, 872 adet işlem