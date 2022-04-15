***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)METE YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 0İBRAHİM ETHEM EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Üst Düzey Yönetici 0TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMETE YÜKSEL Genel Müdür Üst Düzey YöneticiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMete YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürİbrahim Ethem EREN Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıAli ÖZLEK Müfettişhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021078BIST