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***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2022 14:31
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
METE YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 0
İBRAHİM ETHEM EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Üst Düzey Yönetici 0
TANJU GÜNEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
METE YÜKSEL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mete YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
İbrahim Ethem EREN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali ÖZLEK Müfettiş




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021078


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 16,94 18.291.766 % 10,00  
OYYAT 54,10 168.199.957 % 9,96  
SUMAS 87,25 848.087 % 9,96  
MANAS 24,32 31.179.454 % 9,95  
ASUZU 97,40 49.686.330 % 9,32  
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15:33 Alış Satış %  
Dolar 14,6211 14,6246 % 0,14  
Euro 15,8148 15,8423 % -0,06  
Sterlin 19,0464 19,1419 % -0,02  
Frank 15,4535 15,5466 % 0,10  
Riyal 3,8868 3,9063 % 0,07  
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15:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.974 -0,16  
Altın Gr. 926 927 -0,20  
Cumhuriyet 6.146 6.239 14,00  
Tam 6.106 6.260 0,05  
Yarım 2.951 3.028 0,02  
Çeyrek 1.480 1.514 0,01  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,05 12,07 0,02  
B. Petrol 111 111 -0,08  
Seans Raporu 15:33
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