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***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.08.2022 11:28
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM

Faaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar PAY PİYASALARI, VADELİ İŞLEMLER PİYASASI,

Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM 11.08.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055748


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:372.877
Değişim :  0,69% |  19,74
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 264,30 33.804.090 % 9,99  
TRCAS 12,78 13.204.564 % 9,98  
EKIZ 9,05 871.977 % 9,96  
ALMAD 3,21 2.172.878 % 9,93  
BRKO 1,95 703.511 % 9,55  
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11:37 Alış Satış %  
Dolar 17,9610 17,9627 % 0,03  
Euro 18,2127 18,2236 % -0,17  
Sterlin 21,5630 21,6711 % -0,12  
Frank 18,8572 18,9708 % -0,25  
Riyal 4,7699 4,7939 % 0,02  
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11:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -2,74  
Altın Gr. 1.025 1.026 -2,19  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.886 6.938 -18,00  
Yarım 3.355 3.392 -9,00  
Çeyrek 1.683 1.695 -5,00  
Gümüş.Ons 20,14 20,17 -0,12  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 -0,08  
B. Petrol 93,63 93,63 -1,47  
Seans Raporu 11:37
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