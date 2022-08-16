***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2022 11:28
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM
Faaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar PAY PİYASALARI, VADELİ İŞLEMLER PİYASASI,
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM 11.08.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055748
BIST
11:372.877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 19,74
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
11:3717,9627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
11:3718,2236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0303
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,2062
11:371.025,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.025,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.024,65
BIST En Aktif Hisseler11:37
|CMBTN
|264,30
|33.804.090
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|13.204.564
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|GZNMI
|56,60
|42.574.473
|% -9,94
|
|ANGEN
|35,08
|115.064.217
|% -8,17
|
|AGHOL
|75,70
|138.871.768
|% -7,74
|
|ATEKS
|44,90
|13.322.920
|% -6,81
|
|MANAS
|24,32
|67.745.946
|% -6,75
|
|THYAO
|64,70
|2.710.827.628
|% 1,73
|
|TUPRS
|299,70
|2.387.046.106
|% 4,24
|
|KCHOL
|42,16
|686.545.453
|% 3,94
|
|PGSUS
|195,20
|621.709.615
|% 6,78
|
|AKBNK
|10,35
|579.525.114
|% 1,27
|
|ZOREN
|2,76
|291.873.894
|% 4,55
|
|EKGYO
|3,56
|353.804.800
|% 1,14
|
|YKBNK
|5,56
|492.254.366
|% 1,46
|
|HLGYO
|2,84
|249.863.414
|% 1,79
|
|ODAS
|4,22
|337.296.647
|% -4,95
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9610
|17,9627
|% 0,03
|
|Euro
|18,2127
|18,2236
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,5630
|21,6711
|% -0,12
|
|Frank
|18,8572
|18,9708
|% -0,25
|
|Riyal
|4,7699
|4,7939
|% 0,02
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-2,74
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.886
|6.938
|-18,00
|
|Yarım
|3.355
|3.392
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,63
|93,63
|-1,47
|