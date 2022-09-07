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***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.09.2022 15:12
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.reelkapitalmenkul.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
muhasebe@reelkapital.com

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM 26.08.2022 K-025 (D-08)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061002


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,20% |  6,68
Açılış :  3.402  
Önceki Kapanış :  3.391  
En Yüksek
3.424 En Düşük
3.338
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 12,98 54.115.731 % 10,00  
BRKO 2,31 3.030.736 % 10,00  
DESA 23,14 19.917.605 % 9,98  
ROYAL 4,74 4.366.872 % 9,98  
DOGUB 10,05 14.144.287 % 9,96  
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15:02 Alış Satış %  
Dolar 18,2325 18,2404 % 0,03  
Euro 18,0362 18,0461 % -0,03  
Sterlin 20,7686 20,8728 % -0,79  
Frank 18,4212 18,5321 % -0,10  
Riyal 4,8378 4,8620 % 0,06  
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15:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 0,12  
Altın Gr. 998 998 0,65  
Cumhuriyet 6.728 6.829 -13,00  
Tam 6.760 6.845 5,00  
Yarım 3.294 3.343 4,00  
Çeyrek 1.652 1.674 2,00  
Gümüş.Ons 18,14 18,16 0,13  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,06  
B. Petrol 92,59 92,59 -0,24  
Seans Raporu 15:02
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