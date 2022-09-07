***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2022 15:12
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.reelkapitalmenkul.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
muhasebe@reelkapital.com
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM 26.08.2022 K-025 (D-08)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061002
BIST
15:023.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,68
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:0218,2404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:0218,0461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0052
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:02997,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 997,66
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ORGE
|12,98
|54.115.731
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.917.605
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.144.287
|% 9,96
|
|AYEN
|26,56
|165.832.915
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.747.336
|% -9,97
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|FADE
|9,29
|164.276.627
|% -6,16
|
|ALKA
|66,25
|51.690.094
|% -6,09
|
|YKBNK
|8,11
|5.848.782.764
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,17
|4.848.914.382
|% -2,57
|
|EKGYO
|4,94
|4.514.384.320
|% 9,53
|
|THYAO
|74,05
|3.873.738.821
|% 0,54
|
|SISE
|26,20
|3.369.115.707
|% 2,58
|
|EKGYO
|4,94
|4.514.384.320
|% 9,53
|
|YKBNK
|8,11
|5.848.782.764
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,17
|4.848.914.382
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,46
|2.875.097.028
|% -0,66
|
|VAKBN
|10,81
|2.297.315.253
|% 7,24
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2325
|18,2404
|% 0,03
|
|Euro
|18,0362
|18,0461
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,7686
|20,8728
|% -0,79
|
|Frank
|18,4212
|18,5321
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8378
|4,8620
|% 0,06
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|0,12
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,65
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.829
|-13,00
|
|Tam
|6.760
|6.845
|5,00
|
|Yarım
|3.294
|3.343
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.674
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,06
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|-0,24
|
Seans Raporu
15:02
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-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 21 artarak (% 0.36 ) 3, 716
-
15:16XU100
Endeks 3, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 61, 274.00 milyon TL de
-
15:16MRGYO
Yüzde 6.85 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 053, 540 adet işlem
-
15:14SANFM
Yüzde 5.07 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 146, 487 adet işlem
-
15:13OSMEN
Yüzde 6.02 oranında artışla 34.50 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 040 adet işlem