***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziREŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 2/3 SARIYER/İSTANBULYeni Şirket MerkeziREŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. N 26 WİNDOWİST TOWER İÇ KAPI NO: 22 SARIYER/İSTANBULDeğişiklik Tarihi05/08/2021AçıklamalarŞirket Merkez adresi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 2 Kat : 3 34467 Sarıyer/İstanbul adresinden Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. N 26 Windowist Tower İç Kapı N 22 Sarıyer/İstanbul adresine taşınmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954884BIST