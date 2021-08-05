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***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

05.08.2021 08:25



***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 2/3 SARIYER/İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. N 26 WİNDOWİST TOWER İÇ KAPI NO: 22 SARIYER/İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
05/08/2021
Açıklamalar

Şirket Merkez adresi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 2 Kat : 3  34467 Sarıyer/İstanbul adresinden Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. N 26 Windowist Tower İç Kapı N 22 Sarıyer/İstanbul  adresine taşınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954884


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GENIL 11,82 26.996.951 % 0,00  
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Dolar 8,5379 8,5429 % 0,27  
Euro 10,1031 10,1121 % 0,05  
Sterlin 11,8584 11,9178 % 0,23  
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Riyal 2,2714 2,2828 % 0,29  
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Altın Ons 1.800 1.801 -4,13  
Altın Gr. 494 495 0,37  
Cumhuriyet 3.278 3.328 7,00  
Tam 3.268 3.350 15,92  
Yarım 1.579 1.621 7,70  
Çeyrek 792 810 3,85  
Gümüş.Ons 25,17 25,19 0,02  
Gümüş Gr. 6,91 6,92 0,02  
B. Petrol 71,82 71,82 0,53  
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