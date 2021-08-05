***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
05.08.2021 08:25
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO: 2/3 SARIYER/İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. N 26 WİNDOWİST TOWER İÇ KAPI NO: 22 SARIYER/İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
05/08/2021
Açıklamalar
Şirket Merkez adresi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 2 Kat : 3 34467 Sarıyer/İstanbul adresinden Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. N 26 Windowist Tower İç Kapı N 22 Sarıyer/İstanbul adresine taşınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954884
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
0
En Düşük
0
18:058,5448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5468
En Düşük
8,5140
18:0510,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0279
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1348
En Düşük
10,0744
18:05494,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 494,52
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,16
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|GENIL
|11,82
|26.996.951
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5379
|8,5429
|% 0,27
|
|Euro
|10,1031
|10,1121
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8584
|11,9178
|% 0,23
|
|Frank
|9,3768
|9,4333
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2714
|2,2828
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-4,13
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,82
|71,82
|0,53
|