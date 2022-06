***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziREŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO: 2 İÇ KAPI NO: 3 SARIYER/İSTANBULYeni Şirket MerkeziREŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO: 2 İÇ KAPI NO: 4 SARIYER/İSTANBULDeğişiklik Tarihi01/06/2022AçıklamalarŞirket Merkez adresi Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.N 2 Kat: 3 Sarıyer/İstanbul adresinden Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 2 Kat : 4 Sarıyer/İstanbul adresine taşınmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.