***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
02.06.2022 10:15
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
REŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO: 2 İÇ KAPI NO: 3 SARIYER/İSTANBUL
Yeni Şirket Merkezi
REŞİTPAŞA MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ NO: 2 İÇ KAPI NO: 4 SARIYER/İSTANBUL
Değişiklik Tarihi
01/06/2022
Açıklamalar
Şirket Merkez adresi Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad.N 2 Kat: 3 Sarıyer/İstanbul adresinden Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. N 2 Kat : 4 Sarıyer/İstanbul adresine taşınmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034136
BIST
13:482.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,02
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.602
13:4816,5106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0566
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5181
En Düşük
16,4364
13:4817,7668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0682
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
13:48989,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,78
|Açılış
|: 989,74
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler13:48
|DOKTA
|26,76
|4.717.228
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|5.092.008
|% 9,42
|
|HEDEF
|6,86
|76.377.464
|% 8,89
|
|SERVE
|26,50
|304.082
|% 8,16
|
|GZNMI
|33,66
|31.871.253
|% 7,54
|
|KRSTL
|6,77
|4.997.079
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,56
|218.394.563
|% -9,51
|
|METUR
|4,16
|12.797.485
|% -5,02
|
|AVGYO
|2,75
|8.755.237
|% -4,84
|
|MNDRS
|3,18
|10.854.015
|% -4,79
|
|SASA
|42,54
|2.371.070.639
|% 5,82
|
|THYAO
|48,98
|1.937.249.736
|% -1,25
|
|KARSN
|7,11
|1.724.870.542
|% -1,11
|
|KRDMD
|15,16
|1.009.245.781
|% -0,46
|
|EREGL
|34,72
|929.664.647
|% 0,12
|
|KARSN
|7,11
|1.724.870.542
|% -1,11
|
|DOHOL
|3,93
|535.803.293
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,81
|312.480.790
|% 0,00
|
|TSKB
|2,15
|198.111.926
|% 2,38
|
|AKBNK
|8,75
|621.209.645
|% -0,91
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5070
|16,5106
|% 0,34
|
|Euro
|17,7328
|17,7668
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6682
|20,7719
|% 0,14
|
|Frank
|17,1283
|17,2314
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3870
|4,4090
|% 0,26
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-2,65
|
|Altın Gr.
|990
|990
|0,74
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|-7,00
|
|Tam
|6.529
|6.693
|-6,71
|
|Yarım
|3.156
|3.238
|-3,25
|
|Çeyrek
|1.583
|1.619
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,09
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,61
|