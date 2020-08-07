***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
07.08.2020 14:27
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/08/2020
Karar Sayısı
757
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SORUMLULUK BEYANI
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 07.08.2020 Karar Sayısı : 757
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ" 'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a- Şirketimizin 01 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan Finansal Tablolar ve Raporların tarafımızca incelendiğini,
b- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 30.06.2020 dönemi ile 31.12.2019 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen finansal tablo ve raporlar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
Beyan ederiz.
Saygılarımızla
REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yiğit PAŞAOĞLU İbrahim Ethem EREN
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866629
BIST