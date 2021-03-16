Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

16.03.2021 15:01



***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/03/2021
Karar Sayısı
759
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                  
SORUMLULUK BEYANI
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun  Karar Tarihi :  16.03.2021  Karar Sayısı  : 759
 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ" 'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI    
            a- Şirketimizin 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan Finansal Tablolar ve Raporların tarafımızca incelendiğini,  
            b- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 31.12.2020 dönemi ile 31.12.2019 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen finansal tablo ve raporlar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı  olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
            c- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
 Beyan ederiz.    
Saygılarımızla
REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
 
Yiğit PAŞAOĞLU                      İbrahim Ethem EREN
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.        Yönetim Kurulu Üyesi
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918439


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:271.571
Değişim :  1,03% |  16,02
Açılış :  1.561  
Önceki Kapanış :  1.555  
En Yüksek
1.573 En Düşük
1.558
BIST En Aktif Hisseler15:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 5,17 9.420.923 % 10,00  
SANKO 14,53 36.090.746 % 9,99  
BLCYT 10,91 39.606.476 % 9,98  
FROTO 208,40 1.044.659.996 % 9,97  
VAKKO 17,22 58.756.192 % 9,96  
daha fazla
15:27 Alış Satış %  
Dolar 7,4756 7,4815 % -0,68  
Euro 8,9282 8,9356 % -0,59  
Sterlin 10,3356 10,3874 % -1,03  
Frank 8,0463 8,0947 % -0,55  
Riyal 1,9866 1,9965 % -0,80  
daha fazla
15:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 2,33  
Altın Gr. 417 417 -2,93  
Cumhuriyet 2.771 2.813 -28,00  
Tam 2.755 2.826 -30,78  
Yarım 1.331 1.367 -14,89  
Çeyrek 668 684 -7,44  
Gümüş.Ons 26,06 26,10 -0,17  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,08  
B. Petrol 68,15 68,15 -0,73  
Seans Raporu 15:27
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru