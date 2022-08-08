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***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

08.08.2022 16:38
***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/08/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
796
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                         SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ" 'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI    
            a- Şirketimizin 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ'e göre hazırlanmış konsolide olmayan Finansal Tablolar ve Raporların tarafımızca incelendiğini,  
            b- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 30.06.2022 dönemi ile 31.12.2021 dönemiyle karşılaştırmalı olarak düzenlenen finansal tablo ve raporlar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı  olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
            c- Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
 Beyan ederiz.    
Saygılarımızla
REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
 
Mete YÜKSEL                          İbrahim Ethem EREN
Yönetim Kurulu Başkanı         Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052982


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Yarım 3.371 3.417 1,00  
Çeyrek 1.691 1.708 1,00  
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