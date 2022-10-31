***RKM*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***RKM*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006Transferler461.007 -461.007Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.342 30.191 11.849 11.849Dönem Sonu Bakiyeler9 5.000.000 -29.577 550.000 647.241 30.191 6.197.855 6.197.855Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9 5.000.000 -26.376 550.000 647.241 112.929 6.283.794 6.283.794Transferler883.210 -770.281 -112.929 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.103 -2.578.411 -2.610.514 -2.610.514Sermaye Arttırımı14.116.790 14.116.790 14.116.790Dönem Sonu Bakiyeler9 20.000.000 -58.479 550.000 -123.040 -2.578.411 17.790.070 17.790.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.751.995 -315.945Dönem Karı (Zararı)-2.578.411 236.612Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.578.411 236.612Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler963.091 33.565Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7 295.466 7.103Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.899 37.770Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 6.899 37.770Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler298.359 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler298.359 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -187.480 -11.308Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler549.847İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.367.315 -611.090Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.597.401 -628.887İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3 4.096.684 -630.450İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -499.283 1.563Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-255.841 -87.744Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-113.358 22.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-271.399 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)158.041 22.961Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)69.791 2.598Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.302 -30.557İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)27.302 -30.557İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.020 110.539Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)42.020 110.539Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.751.995 -340.913Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 24.968YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-137.552 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-137.552 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6-7 -137.552 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.907.184 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.116.791Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.116.791İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-209.607YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.521.627 -315.945NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 15.521.627 -315.945DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.385.153 1.906.508DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.906.780 1.590.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 17.906.780 2.385.153Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar53.530 4.098.470İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 4.096.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3 53.530 1.786Peşin Ödenmiş Giderler261.592 5.751İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler261.592 5.751Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 79.176 121.196Diğer Dönen Varlıklar0 0ARA TOPLAM18.301.078 6.610.570TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.301.078 6.610.570DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar159.711 159.711Diğer Alacaklar479.384 31.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 479.384 31.845Maddi Duran Varlıklar1.378.442 405.239Mobilya ve Demirbaşlar6 1.378.442 21.228Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar384.011Maddi Olmayan Duran Varlıklar72.421 79.389Bilgisayar Yazılımları7 72.421 79.389Ertelenmiş Vergi Varlığı15 642.594 165.830TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.732.552 842.014TOPLAM VARLIKLAR21.033.630 7.452.584KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar662.065 111.871İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar635.127 111.871Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 635.127 111.871İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar26.938 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar26.938 0Ticari Borçlar216.527 329.885İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 38.338 309.737İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar178.189 20.148Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 96.003 26.212Diğer Borçlar110.253 82.949İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 110.253 82.949Kısa Vadeli Karşılıklar80.942 55.058Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 80.942 55.058ARA TOPLAM1.165.790 605.975TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.165.790 605.975UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.533.819 321.266İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.533.819 321.266Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 1.533.819 321.266Uzun Vadeli Karşılıklar115.099 101.981Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 115.099 101.981Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 428.852 139.568TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.077.770 562.815TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.243.560 1.168.790ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.790.070 6.283.794Ödenmiş Sermaye9 20.000.000 5.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-58.479 -26.376Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-58.479 -26.376Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -58.479 -26.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler550.000 550.000Yasal Yedekler9 550.000 550.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9 -123.040 647.241Net Dönem Karı veya Zararı-2.578.411 112.929TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.790.070 6.283.794TOPLAM KAYNAKLAR21.033.630 7.452.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 600BRÜT KAR (ZARAR)0 600Genel Yönetim Giderleri11 -3.934.894 -792.481 -2.071.639 -394.856Pazarlama Giderleri11 -274.382 -6.396 -263.055 -2.441Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 50.233 1.583 50.005Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-549.846 -19ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.708.889 -796.694 -2.284.708 -397.297Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler472.926 218.343 181.428 207.743FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.235.963 -578.351 -2.103.280 -189.554Finansman Gelirleri13 4.555.403 1.754.628 2.533.975 569.590Finansman Giderleri14 -3.077.305 -880.282 -1.441.512 -332.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.757.865 295.995 -1.010.817 47.753Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri179.454 -59.383 14.085 -22.978Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -66.807 -24.968Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 179.454 7.424 14.085 1.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.578.411 236.612 -996.732 24.775DÖNEM KARI (ZARARI)-2.578.411 236.612 -996.732 24.775Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.578.411 236.612 -996.732 24.775Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-32.103 -15.537 -22.333 -6.330Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8 -40.129 -19.421 -27.916 -7.912Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.026 3.884 5.583 1.582Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 8.026 3.884 5.583 1.582Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-32.103 -15.537 -22.333 -6.330TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.610.514 221.075 -1.019.065 18.445Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-2.610.514 221.075 -1.019.065 18.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075284BIST