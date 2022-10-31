***RKM*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 15:21
***RKM*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -11.235 550.000 186.234 461.007 6.186.006 6.186.006
Transferler
461.007 -461.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.342 30.191 11.849 11.849
Dönem Sonu Bakiyeler
9 5.000.000 -29.577 550.000 647.241 30.191 6.197.855 6.197.855
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9 5.000.000 -26.376 550.000 647.241 112.929 6.283.794 6.283.794
Transferler
883.210 -770.281 -112.929 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.103 -2.578.411 -2.610.514 -2.610.514
Sermaye Arttırımı
14.116.790 14.116.790 14.116.790
Dönem Sonu Bakiyeler
9 20.000.000 -58.479 550.000 -123.040 -2.578.411 17.790.070 17.790.070
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.751.995 -315.945
Dönem Karı (Zararı)
-2.578.411 236.612
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.578.411 236.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
963.091 33.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7 295.466 7.103
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.899 37.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 6.899 37.770
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
298.359 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
298.359 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -187.480 -11.308
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
549.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.367.315 -611.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.597.401 -628.887
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 4.096.684 -630.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -499.283 1.563
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-255.841 -87.744
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.358 22.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-271.399 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
158.041 22.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
69.791 2.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.302 -30.557
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27.302 -30.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.020 110.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
42.020 110.539
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.751.995 -340.913
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 24.968
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-137.552 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-137.552 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6-7 -137.552 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.907.184 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.116.791
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.116.791
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-209.607
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.521.627 -315.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 15.521.627 -315.945
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.385.153 1.906.508
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.906.780 1.590.563
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.906.780 2.385.153
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
53.530 4.098.470
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 4.096.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3 53.530 1.786
Peşin Ödenmiş Giderler
261.592 5.751
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
261.592 5.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 79.176 121.196
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
18.301.078 6.610.570
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.301.078 6.610.570
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Diğer Alacaklar
479.384 31.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 479.384 31.845
Maddi Duran Varlıklar
1.378.442 405.239
Mobilya ve Demirbaşlar
6 1.378.442 21.228
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
384.011
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.421 79.389
Bilgisayar Yazılımları
7 72.421 79.389
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 642.594 165.830
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.732.552 842.014
TOPLAM VARLIKLAR
21.033.630 7.452.584
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
662.065 111.871
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
635.127 111.871
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 635.127 111.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.938 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
26.938 0
Ticari Borçlar
216.527 329.885
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 38.338 309.737
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
178.189 20.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 96.003 26.212
Diğer Borçlar
110.253 82.949
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 110.253 82.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.942 55.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 80.942 55.058
ARA TOPLAM
1.165.790 605.975
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.165.790 605.975
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.533.819 321.266
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.533.819 321.266
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 1.533.819 321.266
Uzun Vadeli Karşılıklar
115.099 101.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 115.099 101.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 428.852 139.568
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.077.770 562.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.243.560 1.168.790
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.790.070 6.283.794
Ödenmiş Sermaye
9 20.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-58.479 -26.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.479 -26.376
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -58.479 -26.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
550.000 550.000
Yasal Yedekler
9 550.000 550.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 -123.040 647.241
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.578.411 112.929
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.790.070 6.283.794
TOPLAM KAYNAKLAR
21.033.630 7.452.584
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 600
BRÜT KAR (ZARAR)
0 600
Genel Yönetim Giderleri
11 -3.934.894 -792.481 -2.071.639 -394.856
Pazarlama Giderleri
11 -274.382 -6.396 -263.055 -2.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 50.233 1.583 50.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-549.846 -19
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.708.889 -796.694 -2.284.708 -397.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
472.926 218.343 181.428 207.743
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.235.963 -578.351 -2.103.280 -189.554
Finansman Gelirleri
13 4.555.403 1.754.628 2.533.975 569.590
Finansman Giderleri
14 -3.077.305 -880.282 -1.441.512 -332.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.757.865 295.995 -1.010.817 47.753
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
179.454 -59.383 14.085 -22.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -66.807 -24.968
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 179.454 7.424 14.085 1.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.578.411 236.612 -996.732 24.775
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.578.411 236.612 -996.732 24.775
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.578.411 236.612 -996.732 24.775
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.103 -15.537 -22.333 -6.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -40.129 -19.421 -27.916 -7.912
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.026 3.884 5.583 1.582
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 8.026 3.884 5.583 1.582
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.103 -15.537 -22.333 -6.330
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.610.514 221.075 -1.019.065 18.445
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.610.514 221.075 -1.019.065 18.445
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075284
BIST