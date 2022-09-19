***RKM*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.09.2022 09:33
***RKM*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.tfgistanbul.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
muhasebe@tfgistanbul.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063791
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
0
En Düşük
0
18:0518,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4930
|
18,2900
En Düşük
18,2293
18:0518,2721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0117
|Açılış
|: 18,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,3351
En Düşük
18,2377
18:05979,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,81
|Açılış
|: 979,71
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|52,25
|53.501.826
|% 0,00
|
|ADEL
|33,20
|10.029.226
|% 0,00
|
|ADESE
|1,16
|137.509.139
|% 0,00
|
|AGYO
|5,54
|22.371.746
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|ACSEL
|52,25
|53.501.826
|% 0,00
|
|ADEL
|33,20
|10.029.226
|% 0,00
|
|ADESE
|1,16
|137.509.139
|% 0,00
|
|AGYO
|5,54
|22.371.746
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 0,00
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% 0,00
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% 0,00
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2831
|18,2923
|% 0,20
|
|Euro
|18,2554
|18,2758
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,7759
|20,8801
|% -0,05
|
|Frank
|18,8118
|18,9251
|% -0,17
|
|Riyal
|4,8500
|4,8744
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.646
|6.747
|35,00
|
|Yarım
|3.239
|3.286
|5,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO