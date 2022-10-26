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***RKM*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.10.2022 11:58
***RKM*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***RKM*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
METE YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 0
İBRAHİM ETHEM EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür 0
YİĞİT PAŞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 0
MELTEM YEGÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mete YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
İbrahim Ethem EREN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ali ÖZLEK Müfettiş
Meltem YEGÜL Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074268


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BIST En Aktif Hisseler12:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 16,07 29.837.075 % 9,99  
DERHL 7,27 127.226.706 % 9,98  
GOLTS 107,20 53.616.307 % 9,95  
DOGUB 10,29 4.985.691 % 9,94  
CRFSA 60,95 108.838.372 % 9,92  
daha fazla
12:33 Alış Satış %  
Dolar 18,6084 18,6120 % 0,05  
Euro 18,6598 18,6691 % 0,64  
Sterlin 21,4780 21,5857 % 0,94  
Frank 18,7432 18,8561 % 0,61  
Riyal 4,9357 4,9604 % 0,04  
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12:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.671 17,38  
Altın Gr. 1.001 1.001 12,19  
Cumhuriyet 6.693 6.794 44,00  
Tam 6.723 6.795 37,00  
Yarım 3.276 3.322 21,00  
Çeyrek 1.643 1.663 11,00  
Gümüş.Ons 19,68 19,71 0,35  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 0,22  
B. Petrol 91,84 91,84 0,10  
Seans Raporu 12:33
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