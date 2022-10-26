***RKM*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***RKM*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)METE YÜKSEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 0İBRAHİM ETHEM EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür 0YİĞİT PAŞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 0MELTEM YEGÜL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yoktur 0Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMete YÜKSEL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürİbrahim Ethem EREN Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıAli ÖZLEK MüfettişMeltem YEGÜL Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074268BIST