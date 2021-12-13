***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2021 10:20
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RNPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RNPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982840
BIST
09:552.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 31,45
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.133
En Düşük
2.124
09:5514,2023
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,3697
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,2941
En Düşük
13,7980
09:5516,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,4065
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,1386
En Düşük
15,5796
09:55816,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 21,34
|Açılış
|: 816,18
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
821,78
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler09:55
|SONME
|41,38
|707.681
|% 9,99
|
|DOBUR
|136,60
|3.409.399
|% 9,98
|
|UTPYA
|14,85
|2.297.978
|% 8,87
|
|ISBTR
|53.000,00
|265.000
|% 6,43
|
|CASA
|140,00
|158.340
|% 6,30
|
|MMCAS
|3,55
|1.704.428
|% -9,90
|
|RALYH
|13,63
|926.077
|% -9,01
|
|FENER
|32,00
|5.073.536
|% -7,78
|
|ISBIR
|56,40
|440.710
|% -7,77
|
|RNPOL
|13,39
|13.173.671
|% -6,49
|
|THYAO
|22,80
|3.172.106.159
|% 0,71
|
|YKBNK
|3,73
|2.024.643.635
|% 0,00
|
|TUPRS
|194,00
|1.553.622.796
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,53
|1.532.403.299
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,97
|1.074.424.904
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,53
|1.532.403.299
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,73
|2.024.643.635
|% 0,00
|
|TSKB
|1,65
|394.166.666
|% 0,00
|
|THYAO
|22,80
|3.172.106.159
|% 0,71
|
|ISCTR
|7,97
|1.074.424.904
|% 0,63
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1792
|14,2023
|% 2,67
|
|Euro
|15,9883
|16,0237
|% 2,60
|
|Sterlin
|18,7036
|18,7974
|% 2,66
|
|Frank
|15,3147
|15,4070
|% 2,55
|
|Riyal
|3,7722
|3,7911
|% 2,62
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|0,03
|
|Altın Gr.
|818
|818
|23,21
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,18
|10,20
|0,27
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,20
|