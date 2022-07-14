***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2022 10:01
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RNPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RNPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045268
BIST
15:512.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,08
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.390
15:5117,4957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0718
|Açılış
|: 17,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5106
En Düşük
17,3708
15:5117,5025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0632
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4233
15:51962,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,11
|Açılış
|: 962,07
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
960,13
BIST En Aktif Hisseler15:49
|DOAS
|91,35
|181.139.292
|% 9,99
|
|MZHLD
|91,50
|23.811.073
|% 9,98
|
|KLRHO
|10,38
|22.608.164
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|36.982.828
|% 9,86
|
|DOBUR
|46,28
|9.985.957
|% 9,20
|
|SILVR
|22,04
|4.404.363
|% -9,97
|
|GESAN
|52,80
|284.587.399
|% -6,63
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|DAGHL
|23,70
|7.835.564
|% -5,28
|
|BRMEN
|1,70
|64.341
|% -5,03
|
|THYAO
|48,86
|4.357.266.710
|% -0,69
|
|SISE
|20,64
|905.686.709
|% -0,86
|
|ODAS
|3,28
|802.701.385
|% 7,54
|
|EREGL
|26,04
|715.218.295
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,96
|628.639.163
|% 5,34
|
|ODAS
|3,28
|802.701.385
|% 7,54
|
|EKGYO
|2,96
|628.639.163
|% 5,34
|
|TSKB
|2,11
|215.688.316
|% 5,50
|
|YKBNK
|4,19
|384.579.336
|% 0,24
|
|THYAO
|48,86
|4.357.266.710
|% -0,69
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4777
|17,4885
|% 0,37
|
|Euro
|17,4824
|17,4924
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,6249
|20,7284
|% -0,03
|
|Frank
|17,6847
|17,7913
|% -0,11
|
|Riyal
|4,6430
|4,6663
|% 0,45
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-25,44
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-7,77
|
|Cumhuriyet
|6.552
|6.651
|-16,00
|
|Tam
|6.577
|6.685
|-48,00
|
|Yarım
|3.204
|3.256
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.627
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|-0,30
|
|B. Petrol
|98,22
|98,22
|-1,35
|