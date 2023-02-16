***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:55
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RNPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114241
BIST
12:435.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 73,91
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.970
12:4318,8522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
12:4320,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0386
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
12:431.112,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,47
|Açılış
|: 1.112,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler12:41
|OYAKC
|30,14
|206.100.205
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|16.650.390
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|6.798.270
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|4.708.453
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|28.987.106
|% 9,99
|
|EYGYO
|15,25
|52.493.203
|% -9,76
|
|HATEK
|8,44
|22.784.253
|% -9,73
|
|RAYSG
|14,20
|3.129.897
|% -9,67
|
|MACKO
|59,90
|399.743.924
|% -9,10
|
|AGESA
|26,70
|50.937.790
|% -9,00
|
|THYAO
|142,80
|5.276.976.525
|% 2,07
|
|EREGL
|42,98
|3.866.447.716
|% 4,02
|
|TUPRS
|628,30
|2.929.323.880
|% 9,29
|
|KRDMD
|19,23
|2.498.984.223
|% 9,95
|
|SISE
|44,72
|2.271.963.572
|% 4,73
|
|KRDMD
|19,23
|2.498.984.223
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,45
|1.845.392.962
|% 1,73
|
|YKBNK
|9,30
|998.581.093
|% 4,03
|
|EKGYO
|7,45
|769.185.528
|% 3,47
|
|EREGL
|42,98
|3.866.447.716
|% 4,02
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8485
|18,8513
|% 0,01
|
|Euro
|20,1820
|20,1900
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6393
|22,7528
|% 0,14
|
|Frank
|20,3481
|20,4707
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0112
|5,0363
|% 0,04
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,95
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|7.542
|7.656
|25,00
|
|Tam
|7.577
|7.628
|-7,00
|
|Yarım
|3.702
|3.732
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.866
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|-0,02
|