***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2023 10:07
***RNPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [RNPOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RNPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226053
BIST
'
13:227.957
En Düşük
|Değişim
|: 1,84%
|| 143,52
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
13:2229,0591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0974
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
13:2231,8809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0402
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,8116
13:221.908,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 12,62
|Açılış
|: 1.908,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:22
|AVHOL
|33,66
|44.326.096
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|45.847.599
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.930.095
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|51.048.287
|% 9,96
|
|SAMAT
|49,60
|6.729.034
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|19.362.395
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,19
|428.704.393
|% -8,61
|
|SEGYO
|6,17
|142.044.434
|% -8,05
|
|CATES
|62,90
|664.211.971
|% -7,16
|
|THYAO
|254,50
|4.098.823.903
|% 0,89
|
|ISCTR
|24,92
|3.535.752.127
|% 3,75
|
|EREGL
|41,38
|2.913.174.011
|% 5,62
|
|YKBNK
|21,92
|2.567.739.349
|% 1,95
|
|AKBNK
|39,52
|2.555.488.101
|% 3,08
|
|ISCTR
|24,92
|3.535.752.127
|% 3,75
|
|YKBNK
|21,92
|2.567.739.349
|% 1,95
|
|MOBTL
|5,65
|640.322.157
|% 5,41
|
|EKGYO
|7,40
|673.377.270
|% 1,93
|
|EREGL
|41,38
|2.913.174.011
|% 5,62
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0549
|29,0591
|% 0,34
|
|Euro
|31,8712
|31,8809
|% -0,13
|
|Sterlin
|37,0455
|37,2313
|% 0,49
|
|Frank
|33,3941
|33,5953
|% 0,36
|
|Riyal
|7,7258
|7,7645
|% 0,39
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,27
|% 0,66
|
|Platin
|963,64
|966,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.146,86
|1.151,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,99
|76,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,21
|2.043,54
|% 0,66
|