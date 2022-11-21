***RNPOL* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***RNPOL******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [RNPOL]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/11/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRainbow Polikarbonat San. ve Tic. A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuPolikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin imalat ve ticaretiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi30.000.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.11.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıYokturEdinilen Payların Nominal Tutarı2.300.000Beher Payın Alış Fiyatı18,75Toplam Tutar43.125.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%7,66Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%11Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%11Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%6,54İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)227,20Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıFatih Mehmet Akbeyaz, Akgül AkbeyazKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık usulü benimsendi.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 21.11.2022 tarih ve 38 numaralı Yönetim Kurulu ToplantısındaPolikarbon, polimer, plastik ve benzeri ürünlerin imalat ve ticareti ile iştigal eden Rainbow Polikarbonat San. ve Tic. A.Ş.'ne (RNPOL) ilave girişim yatırımı yapılmasına,Bu çerçevede1- Fatih Mehmet Akbeyaz'dan 1.737.500 adet ve Akgül Akbeyaz'dan 562.500 adet olmak üzere toplam 2.300.000 adet payın 43.125.000.-TL bedelle satın alınmasına,2- Hakim ortaklar Fatih Mehmet Akbeyaz ve Akgül Akbeyaz ile girişim yatırımı sözleşmesi imzalanmasına,Oybirliği ile karar verildi.Bu işlemle birlikte Rainbow Polikarbonat San.ve Tic.A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %3,33'den %11 sınırına ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081461BIST