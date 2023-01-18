***RNPOL* *HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.01.2023 18:13
***RNPOL******HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin Rainbow Polikarbonat San.Tic.A.Ş sermayesinde sahip olduğu 2.999.000 adet pay 20 TL birim fiyatla 18.01.2023 tarihinde satılmıştır.
Bu işlem ile birlikte Rainbow Polikarbonat San ve Tic A.Ş.'deki payımız %1'e düşmüştür..
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/01/2023 2.999.000 2.999.000 3.300.000 301.000 % 11 % 8,68 % 1 % 0,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103067
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0744
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.152,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.152,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7896
|18,7947
|% 0,14
|
|Euro
|20,3245
|20,3352
|% 0,37
|
|Sterlin
|23,1901
|23,3064
|% 0,90
|
|Frank
|20,4964
|20,6199
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9887
|5,0137
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,93
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|2,09
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.822
|7.891
|7,00
|
|Yarım
|3.811
|3.861
|3,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.931
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,11
|87,11
|1,19
|
Seans Raporu
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17:58
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