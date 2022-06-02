***RNPOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
02.06.2022 12:50
***RNPOL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş'nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034192
BIST
14:072.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 20,38
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.591
En Düşük
2.565
14:0716,4733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0811
|Açılış
|: 16,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4736
En Düşük
16,3796
14:0717,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2194
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7154
En Düşük
17,4621
14:07982,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,28
|Açılış
|: 982,50
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:07
|YUNSA
|31,24
|26.807.693
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,30
|19.926.854
|% 9,95
|
|DOKTA
|24,34
|2.957.876
|% 9,95
|
|RYSAS
|7,21
|49.786.340
|% 9,91
|
|MMCAS
|2,71
|234.968
|% 9,72
|
|PSGYO
|11,86
|270.913.428
|% -8,49
|
|IHLGM
|0,75
|21.469.123
|% -3,85
|
|SANFM
|35,16
|10.038.024
|% -3,35
|
|DAPGM
|30,90
|14.037.349
|% -2,46
|
|UZERB
|36,30
|212.046
|% -2,42
|
|EKGYO
|2,85
|343.794.342
|% 1,42
|
|AKSEN
|23,58
|317.499.318
|% 1,55
|
|PSGYO
|11,86
|270.913.428
|% -8,49
|
|ULUUN
|16,97
|235.931.553
|% 8,43
|
|YYLGD
|13,57
|163.998.052
|% 6,02
|
|EKGYO
|2,85
|343.794.342
|% 1,42
|
|HLGYO
|2,24
|98.955.416
|% 3,70
|
|CEMAS
|1,44
|55.450.446
|% 3,60
|
|KLGYO
|1,18
|37.128.322
|% 1,72
|
|ODAS
|2,85
|86.616.788
|% 1,79
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4656
|16,4733
|% 0,49
|
|Euro
|17,6511
|17,7154
|% 1,25
|
|Sterlin
|20,5969
|20,7002
|% 0,94
|
|Frank
|17,0879
|17,1908
|% 0,81
|
|Riyal
|4,3753
|4,3973
|% 0,41
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,80
|
|Altın Gr.
|982
|983
|9,50
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|35,00
|
|Tam
|6.498
|6.661
|41,17
|
|Yarım
|3.141
|3.222
|19,91
|
|Çeyrek
|1.575
|1.611
|9,96
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,19
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,95
|
Seans Raporu
14:07
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14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 56 artarak (% 0.90 ) 2, 880
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