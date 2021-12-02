***RNPOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
02.12.2021 11:57
***RNPOL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
RNPOL Paylarının Halka Arzında %5'ten Fazla Pay Alan Yatırımcı Yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980636
BIST
12:541.878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 20,32
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
12:5413,4143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1074
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
12:5415,2319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1679
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
12:54763,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,57
|Açılış
|: 764,02
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ERBOS
|137,50
|156.451.473
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|2.958.561
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|1.024.870
|% 10,00
|
|PRKAB
|77,55
|78.531.008
|% 10,00
|
|UZERB
|36,00
|336.564
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|6.541.544
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|1.085.926
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,95
|26.343.903
|% -4,79
|
|COSMO
|9,60
|87.629
|% -4,00
|
|KRDMD
|9,14
|977.667.488
|% 2,01
|
|THYAO
|18,42
|866.103.431
|% 0,05
|
|GARAN
|11,68
|830.340.974
|% 0,34
|
|SISE
|13,24
|724.270.370
|% 2,08
|
|EREGL
|23,58
|687.954.550
|% 2,79
|
|EKGYO
|2,37
|448.652.816
|% 3,95
|
|YKBNK
|3,33
|566.471.365
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,18
|201.519.704
|% 1,72
|
|TSKB
|1,50
|177.061.741
|% 0,67
|
|KRDMD
|9,14
|977.667.488
|% 2,01
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4059
|13,4143
|% 0,81
|
|Euro
|15,1901
|15,2319
|% 1,11
|
|Sterlin
|17,8074
|17,8967
|% 1,15
|
|Frank
|14,5042
|14,5915
|% 0,73
|
|Riyal
|3,5645
|3,5824
|% 0,78
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,09
|
|Altın Gr.
|764
|764
|2,91
|
|Cumhuriyet
|5.051
|5.127
|-17,00
|
|Tam
|5.027
|5.158
|-24,98
|
|Yarım
|2.430
|2.495
|-12,09
|
|Çeyrek
|1.219
|1.248
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,13
|
|B. Petrol
|70,67
|70,67
|1,80
|