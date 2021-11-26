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***RNPOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

26.11.2021 20:29
***RNPOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***RNPOL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinin 4. bölümü ektedir.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979937


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