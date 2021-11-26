***RNPOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***RNPOL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [RNPOL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 30.06.2021 Tarihli Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu, Esas Sözleşmesi ve Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.rainbowpc.com.tr/?sayfa=Yatirimci-ilisileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979941BIST