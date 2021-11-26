***RNPOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***RNPOL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [RNPOL]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarRainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Erciyesevler Mah., 30 Ağustos Bulvarı, N25, Kat:3, Daire:5, Kocasinan/Kayseri'de bulunan Konut'a ilişkin hazırlanan gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almakta olup, aynı zamanda şirketin https://www.rainbowpc.com.tr/?sayfa=Yatirimci-ilisileri sitesinden de erişilebilir.Bununla birlikte Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu makine ve teçhizatlara ilişkin hazırlanan değerleme raporları boyut büyüklüğü sebebiyle işbu açıklamanın ekinde yayımlanamamış olup, şirketin https://www.rainbowpc.com.tr/?sayfa=Yatirimci-ilisileri sitesinde yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979945BIST