***RNPOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2021 11:57
***RNPOL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [RNPOL]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arz Sonuçları ekte yer almaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980635
BIST
13:231.881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 23,13
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
13:2313,4159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1090
|Açılış
|: 13,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
13:2315,2473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1833
|Açılış
|: 15,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3540
En Düşük
14,9048
13:23764,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,48
|Açılış
|: 764,82
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler13:21
|MIATK
|37,18
|2.990.425
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|156.726.473
|% 10,00
|
|ISATR
|311.692,00
|311.692
|% 10,00
|
|ISBTR
|51.243,50
|2.562.175
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,65
|63.005.301
|% 9,96
|
|UZERB
|36,00
|975.024
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.524.971
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.008.565
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,93
|33.852.511
|% -5,00
|
|COSMO
|9,55
|382.686
|% -4,50
|
|KRDMD
|9,15
|1.091.262.748
|% 2,12
|
|THYAO
|18,59
|1.000.696.282
|% 0,98
|
|GARAN
|11,68
|843.785.717
|% 0,34
|
|SISE
|13,26
|745.613.374
|% 2,24
|
|EREGL
|23,64
|715.225.723
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,37
|533.891.179
|% 3,95
|
|YKBNK
|3,34
|592.787.871
|% 1,21
|
|SKBNK
|1,19
|202.959.452
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,15
|1.091.262.748
|% 2,12
|
|TSKB
|1,51
|177.903.942
|% 1,34
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4275
|13,4385
|% 0,99
|
|Euro
|15,2182
|15,2495
|% 1,23
|
|Sterlin
|17,8094
|17,8987
|% 1,16
|
|Frank
|14,5284
|14,6160
|% 0,89
|
|Riyal
|3,5653
|3,5832
|% 0,80
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-3,38
|
|Altın Gr.
|765
|765
|3,63
|
|Cumhuriyet
|5.062
|5.138
|-6,00
|
|Tam
|5.035
|5.167
|-16,78
|
|Yarım
|2.434
|2.499
|-8,12
|
|Çeyrek
|1.221
|1.250
|-4,06
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,13
|
|B. Petrol
|70,60
|70,60
|1,73
|