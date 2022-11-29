***RNPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2022 09:23
***RNPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RNPOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatih Yücel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082747
BIST
15:034.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 4,99
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
15:0318,6388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
15:0319,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0841
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
15:031.052,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,28
|Açılış
|: 1.052,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler15:03
|AKSGY
|6,38
|156.461.647
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.432.343
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|714.285.067
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,80
|55.014.693
|% -7,20
|
|PRDGS
|16,20
|87.856.921
|% -6,90
|
|SEGYO
|3,30
|278.333.612
|% -6,25
|
|THYAO
|116,90
|7.586.856.900
|% 1,56
|
|SISE
|38,76
|5.686.536.514
|% -3,87
|
|KRDMD
|14,82
|3.308.877.382
|% 3,56
|
|YKBNK
|11,93
|3.162.680.151
|% 0,25
|
|EKGYO
|7,22
|3.039.431.249
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,22
|3.039.431.249
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,73
|806.600.156
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,93
|3.162.680.151
|% 0,25
|
|KRDMD
|14,82
|3.308.877.382
|% 3,56
|
|ISCTR
|10,29
|2.247.301.601
|% -0,39
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6388
|% 0,07
|
|Euro
|19,3311
|19,3425
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,3385
|22,4505
|% 0,68
|
|Frank
|19,5453
|19,6630
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,02
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,92
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|9,23
|
|Cumhuriyet
|7.002
|7.108
|14,00
|
|Tam
|7.026
|7.086
|50,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,37
|21,39
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|0,23
|
|B. Petrol
|86,16
|86,16
|2,27
|