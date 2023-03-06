***RNPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.03.2023 09:06
***RNPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler RNPOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatih Mehmet Akbeyaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120296
BIST
14:295.337
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 124,46
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.337
En Düşük
5.222
14:2918,9006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:2920,1005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:291.123,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.123,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BVSAN
|46,20
|57.362.084
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.515.946
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.695.233
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|413.712.393
|% -9,99
|
|KGYO
|31,58
|24.813.546
|% -4,30
|
|SELGD
|6,70
|4.087.347
|% -4,15
|
|KMPUR
|110,50
|221.579.671
|% -3,58
|
|BASCM
|5,80
|746.482
|% -3,33
|
|EREGL
|43,84
|4.777.462.385
|% -0,32
|
|AKBNK
|18,12
|2.178.524.970
|% 4,08
|
|TUPRS
|625,90
|2.168.690.235
|% 2,52
|
|KRDMD
|20,76
|2.162.040.864
|% -1,24
|
|THYAO
|140,70
|2.142.712.391
|% 1,44
|
|YKBNK
|10,26
|1.905.315.105
|% 4,06
|
|EKGYO
|8,21
|1.255.110.850
|% 1,48
|
|AKBNK
|18,12
|2.178.524.970
|% 4,08
|
|ISCTR
|12,48
|1.469.631.443
|% 5,85
|
|EREGL
|43,84
|4.777.462.385
|% -0,32
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8968
|18,9006
|% 0,06
|
|Euro
|20,0942
|20,1005
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6183
|22,7318
|% -0,29
|
|Frank
|20,1314
|20,2527
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0201
|5,0453
|% 0,04
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,56
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|7.598
|7.713
|-15,00
|
|Tam
|7.642
|7.689
|46,00
|
|Yarım
|3.734
|3.763
|23,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,10
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-1,38
|