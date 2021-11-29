***RNPOL* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
29.11.2021 14:34
***RNPOL******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
RNPOL Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980059
BIST
15:001.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 10,90
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:0012,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 0,3857
|Açılış
|: 12,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:0014,4495
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 0,4405
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:00737,38
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 24,33
|Açılış
|: 736,93
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:00
|KTSKR
|31,24
|47.390.931
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.407.304
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.339.764
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.710.513
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.089.294
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|268.502.322
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,66
|30.196.791
|% -8,59
|
|DERIM
|7,74
|10.497.171
|% -8,08
|
|BJKAS
|5,33
|69.662.090
|% -7,47
|
|THYAO
|17,22
|2.106.332.101
|% 1,35
|
|SASA
|41,24
|996.494.687
|% 4,62
|
|ASELS
|21,76
|994.642.371
|% 5,22
|
|GARAN
|11,40
|981.734.118
|% -0,35
|
|SISE
|12,11
|838.833.075
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,15
|720.542.743
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|385.884.989
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|191.559.188
|% -0,65
|
|THYAO
|17,22
|2.106.332.101
|% 1,35
|
|ADESE
|0,79
|71.861.978
|% 1,28
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7521
|12,7547
|% 3,12
|
|Euro
|14,4080
|14,4495
|% 3,14
|
|Sterlin
|17,0083
|17,0936
|% 3,26
|
|Frank
|13,7864
|13,8694
|% 3,27
|
|Riyal
|3,3982
|3,4152
|% 3,37
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|0,96
|
|Altın Gr.
|736
|736
|22,79
|
|Cumhuriyet
|4.843
|4.917
|163,00
|
|Tam
|4.824
|4.951
|171,96
|
|Yarım
|2.332
|2.395
|83,19
|
|Çeyrek
|1.169
|1.197
|41,59
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,55
|0,35
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|3,35
|