***RNPOL* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
30.11.2021 12:27
***RNPOL******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980237
BIST
13:421.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
13:4213,0837
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,2674
|Açılış
|: 12,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,0837
En Düşük
12,6998
13:4214,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,4116
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,8805
En Düşük
14,2915
13:42750,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 15,27
|Açılış
|: 750,27
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
752,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler13:40
|SONME
|31,02
|2.979.682
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|674.200
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|78.958.084
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|11.976.218
|% 9,99
|
|UZERB
|40,78
|1.314.584
|% 9,98
|
|YBTAS
|9.685,50
|126.988
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,10
|25.699.741
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|475.844
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|14.040.543
|% -9,93
|
|FENER
|31,54
|115.508.568
|% -8,42
|
|ASELS
|22,54
|1.653.189.701
|% -0,88
|
|KOZAL
|130,20
|1.510.254.387
|% 7,96
|
|GARAN
|11,52
|1.174.803.796
|% 1,05
|
|SASA
|42,82
|1.022.194.925
|% -0,33
|
|THYAO
|17,03
|780.440.101
|% -1,67
|
|YKBNK
|3,20
|517.011.691
|% 0,95
|
|AKBNK
|6,59
|709.052.428
|% -0,15
|
|GARAN
|11,52
|1.174.803.796
|% 1,05
|
|TSKB
|1,50
|143.909.371
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,27
|211.684.970
|% 0,44
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0707
|13,0782
|% 2,04
|
|Euro
|14,8575
|14,8684
|% 2,76
|
|Sterlin
|17,2817
|17,3684
|% 1,68
|
|Frank
|14,0764
|14,1612
|% 1,87
|
|Riyal
|3,4470
|3,4643
|% 1,22
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|13,32
|
|Altın Gr.
|749
|749
|14,33
|
|Cumhuriyet
|4.946
|5.021
|116,00
|
|Tam
|4.926
|5.051
|118,65
|
|Yarım
|2.381
|2.443
|57,40
|
|Çeyrek
|1.194
|1.222
|28,69
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,56
|0,13
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-2,03
|