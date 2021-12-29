***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBAN-DEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.04.2021Tescil Tarihi27.12.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su28.12.2021-10482Açıklamalar01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Bağımsız Denetçi Atamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986852BIST