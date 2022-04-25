***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2022 15:11
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BAN-DEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.04.2022
Tescil Tarihi
22.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.04.2022-10565
Açıklamalar
20.04.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Olağan Genel Kurul toplantımızda 2022 Yılı Bağımsız Denetimi için Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firması seçilmiş olup 22.04.2022 tarih ve 10565 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023466
BIST
15:082.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,56
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.488
En Düşük
2.428
15:0814,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,7630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
15:0815,8810
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0406
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
15:08905,49
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -10,19
|Açılış
|: 905,41
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
904,07
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ACSEL
|39,20
|35.053.270
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|GSDHO
|4,14
|272.017.429
|% 9,52
|
|KGYO
|5,13
|2.717.412
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SANEL
|5,38
|2.035.931
|% -4,78
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,58
|3.050.491.734
|% -0,40
|
|GARAN
|14,97
|2.503.172.085
|% 5,50
|
|SISE
|17,87
|1.495.451.401
|% 0,22
|
|AKBNK
|9,33
|1.259.995.156
|% 2,08
|
|ASELS
|27,22
|1.256.997.825
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,79
|971.738.816
|% -0,62
|
|ODAS
|2,55
|660.654.742
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|473.671.528
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,18
|1.175.416.407
|% 1,57
|
|GARAN
|14,97
|2.503.172.085
|% 5,50
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7618
|14,7660
|% 0,16
|
|Euro
|15,8708
|15,8797
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,7585
|18,8526
|% -0,59
|
|Frank
|15,3700
|15,4626
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9232
|3,9428
|% 0,10
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-26,24
|
|Altın Gr.
|905
|905
|-10,56
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.118
|-74,00
|
|Tam
|6.001
|6.150
|-72,94
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|-35,28
|
|Çeyrek
|1.455
|1.487
|-17,64
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,27
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,29
|
Seans Raporu
15:06
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-
15:21CRFSA
Yüzde 6.54 oranında artışla 38.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 200, 835 adet işlem
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15:20MERIT
Yüzde 6.15 oranında artışla 40.38 lira fiyatla işlem gören hissede 906, 496 adet işlem
-
15:19XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 28, 935.00 milyon TL de
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15:19BMSCH
Yüzde 4.87 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 464, 615 adet işlem
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15:18PEKGY
Yüzde 4.07 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 175, 307 adet işlem