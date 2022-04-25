***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBAN-DEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi20.04.2022Tescil Tarihi22.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.04.2022-10565Açıklamalar20.04.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Olağan Genel Kurul toplantımızda 2022 Yılı Bağımsız Denetimi için Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firması seçilmiş olup 22.04.2022 tarih ve 10565 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023466BIST