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***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.04.2022 15:11
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BAN-DEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.04.2022
Tescil Tarihi
22.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.04.2022-10565
Açıklamalar

20.04.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Olağan Genel Kurul toplantımızda 2022 Yılı Bağımsız Denetimi için Ban-Den Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firması seçilmiş olup 22.04.2022 tarih ve 10565 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmiştir.
 
 
            
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023466


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