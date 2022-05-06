***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 14.601.012 -63.146 417.955 11.183.170 4.854.473 50.993.465 0 50.993.465Transferler4.854.473 -4.854.473 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-22.221 1.406.144 1.383.923 0 1.383.923Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 14.601.012 -85.367 417.955 16.037.642 1.406.144 52.377.388 0 52.377.388Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 89.000.000 23.943.776 -82.779 1.332.677 14.946.008 14.283.167 173.422.849 0 173.422.849Transferler1.324.837 12.958.330 -14.283.167 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)242.670 -10.946 2.848.369 3.080.093 0 3.080.093Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 89.000.000 24.186.445 -93.725 2.657.514 27.904.338 2.848.369 176.502.941 0 176.502.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.705.364 2.429.437Dönem Karı (Zararı)2.848.369 1.406.144Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.848.369 1.406.144Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler465.921 799.463Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 13 14 15 454.841 189.172Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler128.131 195.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 128.131 195.923Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -117.051 414.368İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-75.734.025 2.533.317Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.911.453 -605.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -34.911.453 -605.610Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-552 6.612.271İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -552 6.612.271Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -52.842.291 -2.417.117Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 2.236.724 -9.708.200Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.569.600 9.172.258İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 10.569.600 9.172.258Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 326.827 331.001Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.046.596 -867.473İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.046.596 -867.473Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -2.159.476 16.187Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-72.419.735 4.738.924Vergi İadeleri (Ödemeleri)-285.629 -2.309.487YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-32.804.485 -10.870.834Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-159.412 -10.870.834Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 14 -159.412 -10.870.834Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -32.645.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.898.109 6.822.400Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri94.898.109 6.822.400Kredilerden Nakit Girişleri27 94.876.535 6.946.538Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri21.574 -124.138YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.611.740 -1.618.997NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.611.740 -1.618.997DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.972.995 3.801.259DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ34.361.255 2.182.262Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.361.255 44.972.995Finansal Yatırımlar32.645.073 0Vadeli Mevduatlar6 32.645.073 0Ticari Alacaklar119.277.701 84.366.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 119.277.701 84.366.248Diğer Alacaklar242.210 340.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 242.210 340.054Stoklar9 121.959.862 69.117.571Peşin Ödenmiş Giderler10.631.318 12.868.042İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 10.631.318 12.868.042Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 2.504.058 1.421.334Diğer Dönen Varlıklar7.922.033 7.640.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 7.922.033 7.640.788ARA TOPLAM329.543.510 220.727.032TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR329.543.510 220.727.032DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.445.622 3.347.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.445.622 3.347.226Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.125.000 1.125.000Maddi Duran Varlıklar13 48.767.986 49.052.939Arazi ve Arsalar13 3.940.000 3.940.000Binalar13 6.942.162 6.976.425Tesis, Makine ve Cihazlar13 34.501.712 34.855.397Taşıtlar13 396.003 400.745Mobilya ve Demirbaşlar13 2.628.055 2.565.317Yapılmakta Olan Yatırımlar13 360.054 315.055Kullanım Hakkı Varlıkları15 41.508 47.438Maddi Olmayan Duran Varlıklar170.760 175.306Diğer Haklar14 170.760 175.306TOPLAM DURAN VARLIKLAR53.550.876 53.747.909TOPLAM VARLIKLAR383.094.386 274.474.941KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar80.630.082 9.522.629İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar80.630.082 9.522.629Banka Kredileri27 80.600.430 9.502.358Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 29.652 20.271Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları56.478.084 44.787.486İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları56.478.084 44.787.486Banka Kredileri27 56.478.084 44.787.486Diğer Finansal Yükümlülükler130.654 109.080Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler27 130.654 109.080Ticari Borçlar19.710.982 9.141.382İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 19.710.982 9.141.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 918.396 591.569Diğer Borçlar1.173.159 126.563İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.173.159 126.563Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 8.276.163 10.435.639İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 172.123 152.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.104.040 10.283.122Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.078.340Kısa Vadeli Karşılıklar241.115 189.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 241.115 189.572ARA TOPLAM168.636.975 74.903.920TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER168.636.975 74.903.920UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.682.196 21.603.712İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.682.196 21.603.712Banka Kredileri27 33.682.196 21.588.217Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 15.495Uzun Vadeli Karşılıklar841.482 764.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 271.656 195.068Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 569.826 569.826Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 3.430.792 3.779.566TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.954.470 26.148.172TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER206.591.445 101.052.092ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar176.502.941 173.422.849Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları89.000.000 89.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.092.720 23.860.997Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.092.720 23.860.997Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)24.186.445 23.943.776Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-93.725 -82.779Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.657.514 1.332.677Yasal Yedekler2.657.514 1.332.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27.904.338 14.946.008Net Dönem Karı veya Zararı2.848.369 14.283.167TOPLAM ÖZKAYNAKLAR176.502.941 173.422.849TOPLAM KAYNAKLAR383.094.386 274.474.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 90.271.939 37.060.687Satışların Maliyeti20 -80.055.248 -33.567.594TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.216.691 3.493.093BRÜT KAR (ZARAR)10.216.691 3.493.093Genel Yönetim Giderleri21 -2.277.303 -875.808Pazarlama Giderleri21 -1.414.825 -384.580Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 5.914.372 7.099.909Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -7.485.122 -1.280.058ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.953.813 8.052.556Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 622.133TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri23 345.498 -20.373FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.921.444 8.032.183Finansman Gelirleri24 2.985.825 2.154.684Finansman Giderleri24 -5.086.477 -8.360.088SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.820.792 1.826.779Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-972.423 -420.635Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.078.340 -462.051Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 105.917 41.416SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.848.369 1.406.144DÖNEM KARI (ZARARI)2.848.369 1.406.144Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.848.369 1.406.144Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar231.723 -22.221Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.134 -28.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler242.857 6.268Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri242.857 6.268Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)231.723 -22.221TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.080.092 1.383.923Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.080.092 1.383.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027367BIST