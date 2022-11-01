***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 18:30
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 14.601.012 -63.146 417.955 11.183.170 4.854.473 50.993.465 0 50.993.465
Transferler
4.854.473 -4.854.473 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.464.097 -25.741 0 16.072.769 25.511.125 0 25.511.125
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 24.065.109 -88.887 417.955 16.037.642 16.072.769 76.504.590 0 76.504.590
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 89.000.000 23.943.776 -82.779 1.332.677 14.946.008 14.283.167 173.422.849 0 173.422.849
Transferler
410.115 13.873.052 -14.283.167 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.463 18.863.853 18.827.390 0 18.827.390
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 89.000.000 23.943.776 -119.242 1.742.792 28.819.060 18.863.853 192.250.239 0 192.250.239
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.752.699 -13.208.928
Dönem Karı (Zararı)
18.863.853 16.072.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-329.798 1.435.986
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 13 14 15 1.061.864 961.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.383 83.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 248.250 81.846
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-175.867 1.867
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.021.664 3.060.352
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-442.381 -2.669.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.589.366 -30.717.683
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -42.812.149 -12.023.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.811.645 2.628.146
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -42.781.981 -37.023.752
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -6.733.601 -197.717
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.952.354 6.606.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 603.144 66.129
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.098.566 1.155.804
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -6.727.344 8.070.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-73.055.311 -13.208.928
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
5.302.612 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.845.149 -11.894.495
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 471.009 59.468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 14 -8.227.139 -11.953.963
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -61.089.019 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
129.707.897 26.925.035
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 129.707.897 26.925.035
Kredilerden Nakit Girişleri
129.780.731 26.966.146
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-72.834 -41.111
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.889.951 1.821.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.889.951 1.821.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.972.995 3.801.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.083.044 5.622.871
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.083.044 44.972.995
Finansal Yatırımlar
6 61.089.019 0
Vadeli Mevduatlar
61.089.019 0
Ticari Alacaklar
127.178.397 84.366.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 127.178.397 84.366.248
Diğer Alacaklar
332.210 340.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 332.210 340.054
Stoklar
9 111.899.552 69.117.571
Peşin Ödenmiş Giderler
19.601.643 12.868.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.601.643 12.868.042
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 1.421.334
Diğer Dönen Varlıklar
3.759.510 7.640.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 3.759.510 7.640.788
ARA TOPLAM
361.943.375 220.727.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
361.943.375 220.727.032
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.543.425 3.347.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.543.425 3.347.226
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.125.000 1.125.000
Maddi Duran Varlıklar
13 55.778.087 49.052.939
Arazi ve Arsalar
4.055.741 3.940.000
Binalar
6.872.494 6.976.425
Tesis, Makine ve Cihazlar
34.820.437 34.855.397
Taşıtlar
323.147 400.745
Mobilya ve Demirbaşlar
3.424.610 2.565.317
Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.281.658 315.055
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 442.381 47.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 191.862 175.306
Diğer Haklar
191.862 175.306
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.080.755 53.747.909
TOPLAM VARLIKLAR
421.024.130 274.474.941
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.913.525 9.522.629
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.913.525 9.522.629
Banka Kredileri
27 105.781.783 9.502.358
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 131.742 20.271
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 54.414.815 44.787.486
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
54.414.815 44.787.486
Banka Kredileri
27 54.414.815 44.787.486
Diğer Finansal Yükümlülükler
36.246 109.080
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
27 36.246 109.080
Ticari Borçlar
13.093.736 9.141.382
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.093.736 9.141.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.194.713 591.569
Diğer Borçlar
1.225.129 126.563
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.225.129 126.563
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.708.295 10.435.639
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 218.032 152.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.490.263 10.283.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 266.117 189.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
266.117 189.572
ARA TOPLAM
179.852.576 74.903.920
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.852.576 74.903.920
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.366.218 21.603.712
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.366.218 21.603.712
Banka Kredileri
27 45.069.257 21.588.217
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 296.961 15.495
Uzun Vadeli Karşılıklar
760.732 764.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 366.773 195.068
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 393.959 569.826
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 2.794.365 3.779.566
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.921.315 26.148.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
228.773.891 101.052.092
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.250.239 173.422.849
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
89.000.000 89.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.824.534 23.860.997
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.824.534 23.860.997
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.943.776 23.943.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-119.242 -82.779
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.742.792 1.332.677
Yasal Yedekler
1.742.792 1.332.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28.819.060 14.946.008
Net Dönem Karı veya Zararı
18.863.853 14.283.167
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.250.239 173.422.849
TOPLAM KAYNAKLAR
421.024.130 274.474.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 276.168.027 139.106.650 87.185.648 48.904.040
Satışların Maliyeti
20 -247.676.935 -110.292.997 -77.622.490 -37.926.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.491.092 28.813.653 9.563.158 10.977.255
BRÜT KAR (ZARAR)
28.491.092 28.813.653 9.563.158 10.977.255
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.232.855 -2.481.702 -2.088.768 -1.008.672
Pazarlama Giderleri
21 -3.802.486 -1.436.992 -729.052 -423.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 24.602.933 11.357.672 6.592.871 1.157.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.291.131 -4.643.922 -2.515.001 -1.442.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.767.553 31.608.709 10.823.208 9.260.250
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 4.172.405 0 2.114.296 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23 -76.093 -27.475 -64.290 89.951
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.863.865 31.581.234 12.873.214 9.350.201
Finansman Gelirleri
24 3.060.274 2.844.751 114.934 266.590
Finansman Giderleri
24 -17.348.641 -12.629.192 -803.831 -970.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.575.498 21.796.793 12.184.317 8.646.190
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.711.645 -5.724.024 -601.831 -2.431.742
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.691.762 -5.325.774 -1.089.178 -1.999.522
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 980.117 -398.250 487.347 -432.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.863.853 16.072.769 11.582.486 6.214.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.863.853 16.072.769 11.582.486 6.214.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.863.853 16.072.769 11.582.486 6.214.448
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.463 9.438.356 13.597 2.578
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 12.133.458 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.547 -33.001 16.997 3.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.084 -2.662.101 -3.400 -727
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.084 -2.662.101 -3.400 -727
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.463 9.438.356 13.597 2.578
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.827.390 25.511.125 11.596.083 6.217.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.827.390 25.511.125 11.596.083 6.217.026
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075995
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