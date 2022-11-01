***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 14.601.012 -63.146 417.955 11.183.170 4.854.473 50.993.465 0 50.993.465Transferler4.854.473 -4.854.473 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.464.097 -25.741 0 16.072.769 25.511.125 0 25.511.125Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 24.065.109 -88.887 417.955 16.037.642 16.072.769 76.504.590 0 76.504.590Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 89.000.000 23.943.776 -82.779 1.332.677 14.946.008 14.283.167 173.422.849 0 173.422.849Transferler410.115 13.873.052 -14.283.167 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.463 18.863.853 18.827.390 0 18.827.390Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 89.000.000 23.943.776 -119.242 1.742.792 28.819.060 18.863.853 192.250.239 0 192.250.239Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.752.699 -13.208.928Dönem Karı (Zararı)18.863.853 16.072.769Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-329.798 1.435.986Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 13 14 15 1.061.864 961.282Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler72.383 83.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 248.250 81.846Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-175.867 1.867Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -1.021.664 3.060.352Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-442.381 -2.669.361İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-91.589.366 -30.717.683Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -42.812.149 -12.023.370Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.811.645 2.628.146Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -42.781.981 -37.023.752Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -6.733.601 -197.717Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.952.354 6.606.909Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 603.144 66.129Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.098.566 1.155.804Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -6.727.344 8.070.168Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-73.055.311 -13.208.928Vergi İadeleri (Ödemeleri)5.302.612 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-68.845.149 -11.894.495Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 471.009 59.468Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 14 -8.227.139 -11.953.963Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 -61.089.019 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.707.897 26.925.035Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27 129.707.897 26.925.035Kredilerden Nakit Girişleri129.780.731 26.966.146Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-72.834 -41.111YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.889.951 1.821.612NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.889.951 1.821.612DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.972.995 3.801.259DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ38.083.044 5.622.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 38.083.044 44.972.995Finansal Yatırımlar6 61.089.019 0Vadeli Mevduatlar61.089.019 0Ticari Alacaklar127.178.397 84.366.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 127.178.397 84.366.248Diğer Alacaklar332.210 340.054İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 332.210 340.054Stoklar9 111.899.552 69.117.571Peşin Ödenmiş Giderler19.601.643 12.868.042İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 19.601.643 12.868.042Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 0 1.421.334Diğer Dönen Varlıklar3.759.510 7.640.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 3.759.510 7.640.788ARA TOPLAM361.943.375 220.727.032TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR361.943.375 220.727.032DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.543.425 3.347.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.543.425 3.347.226Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.125.000 1.125.000Maddi Duran Varlıklar13 55.778.087 49.052.939Arazi ve Arsalar4.055.741 3.940.000Binalar6.872.494 6.976.425Tesis, Makine ve Cihazlar34.820.437 34.855.397Taşıtlar323.147 400.745Mobilya ve Demirbaşlar3.424.610 2.565.317Yapılmakta Olan Yatırımlar6.281.658 315.055Kullanım Hakkı Varlıkları15 442.381 47.438Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 191.862 175.306Diğer Haklar191.862 175.306TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.080.755 53.747.909TOPLAM VARLIKLAR421.024.130 274.474.941KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar105.913.525 9.522.629İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar105.913.525 9.522.629Banka Kredileri27 105.781.783 9.502.358Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 131.742 20.271Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları27 54.414.815 44.787.486İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları54.414.815 44.787.486Banka Kredileri27 54.414.815 44.787.486Diğer Finansal Yükümlülükler36.246 109.080Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler27 36.246 109.080Ticari Borçlar13.093.736 9.141.382İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 13.093.736 9.141.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.194.713 591.569Diğer Borçlar1.225.129 126.563İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.225.129 126.563Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.708.295 10.435.639İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 218.032 152.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.490.263 10.283.122Kısa Vadeli Karşılıklar17 266.117 189.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar266.117 189.572ARA TOPLAM179.852.576 74.903.920TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.852.576 74.903.920UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar45.366.218 21.603.712İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45.366.218 21.603.712Banka Kredileri27 45.069.257 21.588.217Kiralama İşlemlerinden Borçlar27 296.961 15.495Uzun Vadeli Karşılıklar760.732 764.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 366.773 195.068Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 393.959 569.826Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 2.794.365 3.779.566TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.921.315 26.148.172TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER228.773.891 101.052.092ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar192.250.239 173.422.849Ödenmiş Sermaye30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları89.000.000 89.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.824.534 23.860.997Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.824.534 23.860.997Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.943.776 23.943.776Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-119.242 -82.779Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.742.792 1.332.677Yasal Yedekler1.742.792 1.332.677Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28.819.060 14.946.008Net Dönem Karı veya Zararı18.863.853 14.283.167TOPLAM ÖZKAYNAKLAR192.250.239 173.422.849TOPLAM KAYNAKLAR421.024.130 274.474.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 276.168.027 139.106.650 87.185.648 48.904.040Satışların Maliyeti20 -247.676.935 -110.292.997 -77.622.490 -37.926.785TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.491.092 28.813.653 9.563.158 10.977.255BRÜT KAR (ZARAR)28.491.092 28.813.653 9.563.158 10.977.255Genel Yönetim Giderleri21 -5.232.855 -2.481.702 -2.088.768 -1.008.672Pazarlama Giderleri21 -3.802.486 -1.436.992 -729.052 -423.040Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 24.602.933 11.357.672 6.592.871 1.157.601Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -12.291.131 -4.643.922 -2.515.001 -1.442.894ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.767.553 31.608.709 10.823.208 9.260.250Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 4.172.405 0 2.114.296 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri23 -76.093 -27.475 -64.290 89.951FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.863.865 31.581.234 12.873.214 9.350.201Finansman Gelirleri24 3.060.274 2.844.751 114.934 266.590Finansman Giderleri24 -17.348.641 -12.629.192 -803.831 -970.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21.575.498 21.796.793 12.184.317 8.646.190Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.711.645 -5.724.024 -601.831 -2.431.742Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -3.691.762 -5.325.774 -1.089.178 -1.999.522Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 980.117 -398.250 487.347 -432.220SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.863.853 16.072.769 11.582.486 6.214.448DÖNEM KARI (ZARARI)18.863.853 16.072.769 11.582.486 6.214.448Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.863.853 16.072.769 11.582.486 6.214.448Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36.463 9.438.356 13.597 2.578Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 12.133.458 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-41.547 -33.001 16.997 3.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.084 -2.662.101 -3.400 -727Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.084 -2.662.101 -3.400 -727Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.463 9.438.356 13.597 2.578TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.827.390 25.511.125 11.596.083 6.217.026Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.827.390 25.511.125 11.596.083 6.217.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075995BIST