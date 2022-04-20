***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2022 11:58
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 23.03.2022
Genel Kurul Tarihi 20.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir KAYSERİ
İlçe KOCASİNAN
Adres KAYSERİ TİCARET ODASI HASAN ALİ KİLCİ TOPLANTI SALONU , ALSANCAK MAH. KOCASİNAN BULVARI NO:167
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanlanması
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - 2021 yılı karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu Komiteleri'nin üyeleri ile çalışma esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası " ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirket Kar Dağıtım Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin " Bilgilendirme Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması
13 - 2022 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
14 - 2021 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına T.T.K ‘unun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Rainbow 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 Yılı Rainbow Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Rainbow 2021 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantımız yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantımız yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022256
BIST