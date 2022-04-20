***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.03.2022Genel Kurul Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe KOCASİNANAdres KAYSERİ TİCARET ODASI HASAN ALİ KİLCİ TOPLANTI SALONU , ALSANCAK MAH. KOCASİNAN BULVARI NO:167Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanlanması4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması5 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi7 - 2021 yılı karı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu Komiteleri'nin üyeleri ile çalışma esasları hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası " ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirket Kar Dağıtım Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin " Bilgilendirme Politikası " hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması13 - 2022 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,14 - 2021 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına T.T.K ‘unun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Rainbow 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Davet Yazısı.pdf - İlan MetniEK: 2 2021 Yılı Rainbow Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Rainbow 2021 Yılı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantımız yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalar2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantımız yapılmış olup, toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022256BIST