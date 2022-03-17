***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.03.2022 15:21
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011046
BIST
15:212.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 33,63
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.130
En Düşük
2.104
15:2114,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1707
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
15:2116,3576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2071
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
15:21921,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 17,22
|Açılış
|: 922,00
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler15:19
|YEOTK
|62,75
|8.328.682
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|69.062.855
|% 9,99
|
|CMBTN
|206,30
|14.253.683
|% 9,97
|
|IEYHO
|0,82
|18.404.626
|% 9,33
|
|AYEN
|11,95
|92.660.682
|% 8,93
|
|PKENT
|393,30
|104.288.893
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|46.876.373
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|ULUFA
|2,86
|20.121.900
|% -3,38
|
|KRDMD
|14,75
|2.257.322.876
|% 2,50
|
|EREGL
|35,36
|2.220.586.601
|% 3,15
|
|GARAN
|11,85
|1.931.812.692
|% -0,08
|
|THYAO
|27,82
|1.760.784.545
|% 0,43
|
|FROTO
|299,40
|1.059.014.953
|% 4,50
|
|DOHOL
|3,44
|715.935.496
|% 4,88
|
|GARAN
|11,85
|1.931.812.692
|% -0,08
|
|KRDMD
|14,75
|2.257.322.876
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,85
|577.542.674
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,26
|285.492.323
|% 1,35
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7651
|14,7769
|% 1,10
|
|Euro
|16,3120
|16,3525
|% 1,25
|
|Sterlin
|19,3293
|19,4263
|% 0,95
|
|Frank
|15,6649
|15,7593
|% 1,32
|
|Riyal
|3,9290
|3,9487
|% 1,23
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|13,10
|
|Altın Gr.
|923
|923
|18,69
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.201
|99,00
|
|Tam
|6.078
|6.231
|97,34
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|47,09
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|23,54
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,26
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,89
|
Seans Raporu
15:19
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15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 31 artarak (% 1.71 ) 1, 920
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PSGYO, TURGG, TDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:31
SERVE, ROYAL, GRSEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:31
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 175 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 66 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem