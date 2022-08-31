***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
31.08.2022 13:06
***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059066
BIST
13:133.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 6,70
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:1318,1986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:1318,1661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0444
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1493
13:131.002,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.002,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,39
BIST En Aktif Hisseler13:13
|EGGUB
|279,40
|88.700.345
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.575.792
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.011.135
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.175.243
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.800.848
|% -9,98
|
|PRZMA
|4,07
|1.405.357
|% -6,22
|
|PAMEL
|129,60
|4.616.282
|% -6,09
|
|THYAO
|72,10
|3.935.885.680
|% 2,34
|
|GARAN
|23,24
|1.775.840.988
|% -4,05
|
|HALKB
|8,33
|1.606.746.452
|% 6,25
|
|PETKM
|13,60
|1.416.716.706
|% 1,12
|
|EKGYO
|4,05
|1.189.343.530
|% 0,50
|
|EKGYO
|4,05
|1.189.343.530
|% 0,50
|
|HALKB
|8,33
|1.606.746.452
|% 6,25
|
|VAKBN
|7,06
|1.180.656.250
|% 6,17
|
|YKBNK
|6,81
|1.048.943.113
|% -0,73
|
|PETKM
|13,60
|1.416.716.706
|% 1,12
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1846
|18,1986
|% -0,01
|
|Euro
|18,1612
|18,1661
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,0991
|21,2049
|% -0,03
|
|Frank
|18,5164
|18,6280
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8278
|4,8520
|% 0,15
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,51
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|6.693
|6.794
|-69,00
|
|Tam
|6.729
|6.781
|-51,00
|
|Yarım
|3.279
|3.315
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,98
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,24
|
|B. Petrol
|94,89
|94,89
|-2,95
|